直升機滅火考驗平衡感 飛官為何最怕遇到竹子林？
內政部空勤總隊經常出動直升機協助森林滅火、空運人力物資，是森林救火隊「最佳幫手」。飛官說，最怕遇到竹林失火，因為竹子容易悶燒、水灌不進去，很多人以為直升機滅火很輕鬆，其實要判斷風向、樹種跟地形擬定灑水計畫，還要有絕佳平衡感跟完美轉彎技巧才能完成任務。
內政部空勤總隊說，直升機可以協助滅火及運送護管員上山，但有時山林環境不適合直升機落地，所以定期會為護管員做吊掛訓練，為了安全起見一般高度都是七十英尺左右；護管員還要做水袋訓練，因為水袋一個重達500公斤，至少需要四個人抬送、勾接、吊掛在機腹。
內政部空勤總隊飛官詹德青有豐富的救援林火經驗，他說，接到任務要先到火場場勘，因為飛行是「三度空間」，要研判風勢、樹木材質、地形，才能判斷要用定點、直線或點狀灑水，例如玉山大火很多高山樹木，樹脂成分高，燒起來一發不可收拾，定點灑水容易導致下體氣流太大，火會燒更旺。
「不要以為在空中開飛機灑水很愉快」，詹德青說，直升機吊掛水袋有時重達兩公噸，飛行要保持平衡、轉彎技巧及注意風的影響，否則會被吹著跑，取水、灑水很難一次結束，通常要來回6到8趟；有次1萬英尺高山失火，但取水點在3千英尺，直升機在15分鐘內來回一次取水及灑水，重複飛行、高低變化相當大，「耳膜受不了、身體相當疲倦」。
詹德青說，滅竹子林火最麻煩，因為竹子上半部中空，根部卻是實心，若竹子從根部著火就「完蛋了」，空中灑水根本灌不到竹子內部，水一灑下去就蒸發，「內部火源卻源源不絕一直悶燒」，約要3、4倍以上水量才能壓下來；竹林通常在淺山，每年清明時節最容易失火，這些地方消防車又進不去，最後都要靠空中滅火。
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