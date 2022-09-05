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救林火！連夜趕路墜谷驚魂記 腳長水泡忍痛刺破繼續走

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
阿里山工作站主任賴龍輝。圖／賴龍輝提供
阿里山工作站主任賴龍輝。圖／賴龍輝提供

森林救火隊不像一般消防員要衝入密閉火場冒險救人，因此過去林火沒有重大人員傷亡紀錄，但山林地形複雜、延燒面積又廣，對體力及耐力都是嚴峻考驗，護管員說，救火走到腳起水泡或遍體鱗傷都是家常便飯，甚至有人連夜趕路墜谷，幾乎是「生死一瞬間」。

去年5月玉山大火第一天中午，杉林溪的水漾森林也傳來失火消息，阿里山工作站技正陳志銀帶著一群夥伴耗費3、4小時車程趕到杉林溪，再連夜步行4小時準備到水漾森林紮營，晚上10時經過斷崖時，夜色視線太差，一名夥伴精神不濟竟失足落空。

「他掉了4、5秒，中途還撞到山壁，我看著他的頭燈一直轉、一直往下掉⋯⋯」陳志銀回憶，斷崖深達20、30米，所有人腿軟、心臟幾乎停滯，心想「怎麼對得起他的家人」，所有人立刻衝下山谷救援，所幸他身上的大背包緩衝下墜力道，雖多處擦傷但沒有性命之憂，最後折騰到凌晨才休息；水漾森林打完火後，陳志銀又直奔玉山支援，算算有半個月都在山上。

阿里山工作站主任賴龍輝是玉山火場前進指揮官，他說，玉山大火海拔超過3千公尺，陡峭溪流切割地形，高低起伏變化大，人員難以抵達，且沒有水源可以取水，加上地表腐植質層非常深、容易悶燒，只能透過設置防火線及直升機滅火，但高山空氣稀薄導致呼吸困難，連帶影響救火效率。

賴龍輝說，森林救火工作多少都會受傷，被樹枝割到或扭傷是家常便飯，尤其失火地點跟紮營區有段距離，通常早上五時就要起床趕路滅火，傍晚再收隊回營地休息，期間還要在稜線跟溪谷間來回觀測滅火情形，整天走下來，雙腳包在雨鞋裡總會起滿大水泡，只能忍痛擠破繼續滅火，早已習慣了。

森林救火隊若上山救援，每天都要穿著悶熱的雨鞋或防火鞋在遼闊森林走來走去，雙腳總會起滿水泡。圖／阿里山工作站主任賴龍輝提供
森林救火隊若上山救援，每天都要穿著悶熱的雨鞋或防火鞋在遼闊森林走來走去，雙腳總會起滿水泡。圖／阿里山工作站主任賴龍輝提供
阿里山工作站技正陳志銀。圖／陳志銀提供
阿里山工作站技正陳志銀。圖／陳志銀提供

玉山 水漾森林

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