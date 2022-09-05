向森林救火隊致敬！爬峭壁閃落石 喘到無法帶防火面罩
森林救火隊必須克服高山險峻地形，常要徒手闢路才能到達火場，平常接受架繩索、鏈鋸、直升機吊掛等多種訓練，有人邊爬峭壁救火邊閃落石，自嘲宛如「蜘蛛人」；高山空氣稀薄，喘到沒辦法戴防煙面罩，連睡覺頭都會痛，山上打火每天十二小時，靠乾糧充飢「吃到會怕」。
麗陽工作站護管員汪竣泰說，考進護管員沒多久就碰到森林大火，「我才知道護管員還要救火」，救火時走的幾乎「不是人走的路」，要自己開闢，最辛苦是要保持體力，得利用休閒時間跑步或做基本訓練，「因為不知道何時又要去救火」。
汪竣泰說，最危險經驗是梨山峭壁失火，為了節省時間，他們乘坐果農載運肥料的「流籠」，從這座山移動到對面那座山，海拔一千多公尺，底下就是湍急溪水，一到對面再立刻攻上失火地點。去年中橫大火也在峭壁，必須架繩索爬上去，當下還有石頭砸落，一邊救火一邊閃落石，「就像蜘蛛人」，好不容易滅完沒幾天又復燃，總共燒了兩周。
嘉義林管處森林護管員許崑聖說，有些高山地區直升機無法降落，因此護管員每年都會做吊掛訓練，高度約七、八層樓，一開始會恐懼，久了就習慣；為了開闢防火線還要背鏈鋸上山，一台重達十公斤，在山上每天打火約十二小時，體力負荷很大，多半靠餅乾、泡麵果腹，「吃久真的覺得很可怕」。
東勢林管處主任陳明哲說，林火常在峭壁山谷無路可走，要借助現場地形且手腳並用，架繩索、拉樹根「想辦法做路到火場」；高山氣壓低、空氣稀薄，光是趕路就吃力，連睡覺頭都會痛，除非煙太濃厚，否則根本沒辦法戴防煙面罩，「因為連呼吸都吸不太到空氣」，一邊喘一邊滅火。
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