氣候異常！ 全球野火燒不盡 台灣去年林火數也創新高

全球暖化加劇，歐美今夏屢現破紀錄高溫，熱浪加上乾旱雙重襲擊，野火蔓延肆虐。台灣同樣受氣候衝擊，去年國有林地火災件數93件，創下歷史新高，「森林救火隊」疲於奔命，林務局研判，氣候變遷導致高溫大旱，一旦人為產生「星星之火」就更容易引發林火。

今夏熱浪烘烤歐美，歐洲更歷經五百年來首見大旱。美國學者統計，全球野火燒毀的樹木面積為20年前的2倍，換算每分鐘就燒掉16座足球場。西班牙今年至少累積30件野火、吞噬3500公頃土地；法國出現百年以來第二熱的夏天，西南部野火延燒一個多月、出動上千名消防員搶救；美國加州上周野火狂燒，1600多公頃土地遭毀。

台灣去年也接連發生阿里山及玉山森林大火，燒毀林木價值難以計數。自民國100年有明確統計，去年國有林地森林火災件數93件、森林被害面積94.6公頃，雙雙創下歷史新高，重創森林資源。

根據森林火災發生原因分析，去年最多是農墾引火不慎39件，其次是蓄意縱火14件，其他還有山區活動用火、垃圾燃燒不慎、亂丟菸蒂，或民俗祭儀用火等原因。

林務局表示，林火多半跟人為因素有關，主要是臨近森林的私有墾地燃燒農業廢棄物所引發，且去年氣候特殊，在環境乾燥的加乘影響下更易起火；過去林務局會到車站、公所等人多的地方宣導山區用火注意事項，但在山區用火的人不見得會看到，現在改推「精準式宣導」，直接對高風險地區林農加強說明。

林火跟平地火災性質不同，且山區地形崎嶇，一般消防車開不進去，要靠森林護管員組成的「森林救火隊」滅火，他們平常要巡林地、抓盜伐、搜救登山客，還要救林火，不少護管員都說，今年發生很多次森林大火，經常救完這座山以後，又要立刻爬上另一座山去救火，甚至同一時間好幾個地方在燒山。

有護管員表示，去年出勤好多次，有時「嘉義這邊燒起來、南投那邊也在燒」，「滿奇怪的、到處都在調人力」，擔任護管員20多年來沒看過這麼高的林火頻率。

另一名護管員說，去年林火頻繁，有時才剛救完一場火，過沒多久別的地方又失火，有時真的疲於奔命，最累是碰到失火又山難。

「真的很累、非常累，同一時間好幾個地方在燒」，有護管員表示，以往春雨能滋潤雜草，環境濕度高就不容易火燒山，但去年春天及梅雨季都沒什麼雨水，「雜草都是乾的」，加上高溫影響，遇上一點人為小火就會一發不可收拾，很擔心氣候變遷讓林火更常態發生，但台灣林火多數是人為引起，若加強宣導仍可有效降低火災頻率。