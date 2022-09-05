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華航「皮卡丘彩繪機 CI」一日微旅行 9月12日開放訂位

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
華航「皮卡丘彩繪機 CI」即將啟程。圖/華航提供
華航「皮卡丘彩繪機 CI」即將啟程。圖/華航提供

華航「皮卡丘彩繪機 CI」即將啟程。為了讓民眾更貼近寶可夢，華航9月30日安排「皮卡丘彩繪機 CI」一日微旅行活動，由桃園機場出發、回程抵達台北松山機場，限量80席座位，9月12日開放訂位。「皮卡丘彩繪機 CI」也將於 10 月 2 日正式首航台北松山-東京羽田，與寶可夢的粉絲相見歡。

華航表示，A321neo 機型的華航「皮卡丘彩繪機 CI」，微旅行航班編號 CI7616，象徵與大家一起出門「去遛一遛」，上午 11 時自桃園機場起飛，向北往日本方向飛行，途中飛越宮古島、沖繩及鹿兒島，隔空與日本打招呼；華航特別贈送每位搭機旅客 100MB 機上 Wi-Fi，高空打卡零時差，即時與親朋好友分享微旅行的精彩時刻；下午2時30分返抵松山機場，歡樂賦歸。

華航說，旅客除了可在9 月 30 日搭乘最新亮相的彩繪機，華航特別加碼 9 月 29 日機坪參觀活動，旅客可以提前與彩繪機近距離接觸。此外，微旅行飛行途中還有抽獎活動，最大獎將抽出短程線商務艙來回機票。

華航為每位旅客準備豪華禮包，內容包括專屬紀念登機證書、寶可夢洗手手印章、機上限定手部清潔香氛禮盒、華航 LOGO 立體口罩組、Kelly Kiwi 筆記本、A321neo 飄帶及訂製款不織布提袋等多項精美禮品一次蒐集，活動後將再寄贈「皮卡丘彩繪機 CI」模型，吃喝玩樂華航包辦。

華航表示，微旅行限量80席座位將在9月12日上午10時開賣，含稅售價靠窗位台幣9900 元、走道位8800 元、中間位7700 元，請撥打華航台北客服中心電話 412-9000 （手機加 02），依活動語音訊息提示操作，由客服人員協助訂位開票。

華航「皮卡丘彩繪機CI」結束微旅行後，10月1日停放松山機場展示一日，歡迎民眾到松山機場觀景台，一睹寶可夢在A321neo上的風采，留下與彩繪機的合影。

「皮卡丘彩繪機 CI」將於 10 月 2 日首航台北松山-東京羽田，2022 年 12 月 31 日前每週五天飛航 CI220 及 CI221 往返航班；華航未來也持續規劃「皮卡丘彩繪機CI」飛往亞洲更多航點。

華航「皮卡丘彩繪機 CI」微旅行詳細活動內容及購票資訊請參考：

https://www.china-airlines.com/tw/zh/discover/promotion/2022_Pokemon_fly

華航 松山機場

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