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花蓮轉運站「空手觀光」旅運服務 年底前免費

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮先期轉運站自7月起試營運後，整合國道客運、公路客運和市區客運26條路線，更是提供觀光食宿玩樂據點。記者王思慧／攝影
花蓮先期轉運站自7月起試營運後，整合國道客運、公路客運和市區客運26條路線，更是提供觀光食宿玩樂據點。記者王思慧／攝影

花蓮先期轉運站自7月起試營運後，整合國道客運、公路客運和市區客運26條路線，更啟動「空手觀光」旅運服務，旅客到轉運站後，可協助托運行李至縣內指定飯店旅宿，不必大包小包就能輕便觀光，即日起至今年底可免費托運。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆表示，轉運站的交通結合觀光食宿玩樂，特別推出「空手觀光」服務，主要緣由是旅客白天到轉運站，可能要先去景點觀光，晚一點才到飯店，卻要拉著行李很不方便，因此，縣府與飯店業者合作，可以用接駁車、客運等方式，將行李先送到飯店，旅客就能放心遊玩，目前至年底都不會收費，甚至到偏遠南區的旅宿也都免費，行李大小暫無規定。

鄧子榆說，轉運站除了接駁外，更是花蓮的門面，導入創新服務，提供更多觀光服務資訊，像是有即時影像的任意門，顯示太魯閣、六十石山、赤科山金針花海等現場畫面，還有5G異地沉浸式景點導覽、共享行動電源、ATM提款機等，還有多元支付的無人咖啡機，用花蓮Ｑ幣也可兌換。

負責營運花蓮轉運站的雷門數據服務公司執行長賴良賓說，目前跟花蓮縣境內的100多家旅宿業者合作，只要住宿在指定的旅宿，就可托運行李，不用像以前將行李寄放在車站，還要特地到車站領取行李。免費託運服務原訂至9月底，因縣長徐榛蔚爭取，加碼延長至12月底，也可將行李寄放轉運站寄物櫃，隨身行李每件30元、行李箱每件50元，歡迎旅客們多加利用。

花蓮縣府因應蘇花改通車，新建花蓮先期轉運站，設置13處月台，提供國道客運、公路客運及市區客運9家業者，包含台灣好行共26條路線營運，可往返宜蘭、台北、台東，目前每天進、出站各約100至150班次。

花蓮縣政府啟動「空手觀光」旅運服務，旅客到花蓮轉運站後，可托運行李至縣內指定飯店旅宿，即日起至今年底可免費托運。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府啟動「空手觀光」旅運服務，旅客到花蓮轉運站後，可托運行李至縣內指定飯店旅宿，即日起至今年底可免費托運。記者王思慧／攝影
花蓮縣府因應蘇花改通車，新建花蓮先期轉運站，設置13處月台，提供國道客運、公路客運及市區客運9家業者，包含台灣好行共26條路線營運。記者王思慧／攝影
花蓮縣府因應蘇花改通車，新建花蓮先期轉運站，設置13處月台，提供國道客運、公路客運及市區客運9家業者，包含台灣好行共26條路線營運。記者王思慧／攝影

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