搶頭香搭乘「皮卡丘彩繪機 CI」 華航微旅行限量80席位

搶頭香搭乘皮卡丘彩繪機的機會來了，中華航空公司將於9月30日推出限量 80 席座位的「皮卡丘彩繪機 CI」微旅行，該班機由桃園機場出發、回程抵達台北松山機場，機票將於9月12日上午10時開放訂位。「皮卡丘彩繪機 CI」也將於10月2日正式首航台北松山-東京羽田，與寶可夢的粉絲相見歡。

中華航空表示，最新亮相的「皮卡丘彩繪機 CI」機型為A321neo，微旅行航班編號CI-7616，象徵與大家一起出門「去遛一遛」，9月30日當天上午11時自桃園機場起飛，向北往日本方向飛行，途中飛越宮古島、沖繩及鹿兒島，隔空與日本打招呼，下午 2 時 30 分返抵松山機場。為了讓旅客能在高空打卡，零時差與親朋好友分享微旅行的精彩時刻，還特別贈送每位搭機旅客100MB機上Wi-Fi。此外，華航還加碼9月29日機坪參觀活動，旅客可以提前與彩繪機近距離接觸。

華航透露，微旅行飛行途中還有抽獎活動，最大獎將抽出短程線商務艙來回機票。華航還為每位旅客準備豪華禮包，內容包括專屬紀念登機證書、寶可夢洗手手印章、機上限定手部清潔香氛禮盒、華航LOGO立體口罩組、Kelly Kiwi 筆記本、A321neo 飄帶及訂製款不織布提袋等多項精美禮品一次蒐集，活動後將再寄贈「皮卡丘彩繪機 CI」模型，吃喝玩樂華航包辦。

華航響應 The Pokémon Company「飛翔皮卡丘計畫」的公益精神，此次特別邀請醫護團體參加微旅行活動同樂，體驗華航最新客機 A321neo，感謝疫情期間防疫英雄不辭辛勞，堅守崗位守護大眾的健康。華航也宣布，微旅行售票收入將全數捐予公益團體，回饋社會、落實企業社會責任。