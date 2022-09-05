外籍合法停留超過半年 移民署宣布停留期限再延長30日

移民署考量國內外疫情嚴峻，我國邊境尚未全面開放，今天宣布針對前年3月21日以前入境且目前尚未逾期停留的外國人，再次自動延長在台停留期限。

移民署強調，為避免國際人流移動所造成之防疫破口及降低社區防疫負荷，並兼顧家人團聚需求，針對合法停留超過180日的外國人，自前年7月17日起至今年8月5日止，已26度宣布自動延長30日停留期限措施，這次是第27次。

移民署說，這項措施仍將配合中央流行疫情指揮中心對疫情發展狀況ㄉ評估，適時檢討調整。