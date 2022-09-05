民團籲加速菸防法修法 國健署：黨團協商安排中

國內新型菸品違法販賣嚴重，全國家長會長聯盟等團體今天呼籲加速菸害防制法修法。衛生福利部國民健康署表示，黨團協商安排中，將積極與立法委員溝通，希望盡快完成二、三讀。

全國家長會長聯盟、中華民國中小學校長協會、台灣 菸害防制暨戒菸衛教學會、台灣醫界菸害防制聯盟、董氏基金會等5大團體上午舉辦共同記者會，在立法院新會期的開始，呼籲延宕多年的菸害防制法於本會期儘速完成修法，避免更多青少年受到新型菸品的毒害。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，菸害防制法修正草案超過15年未修訂，陸續有14個縣市訂定自治條例施行規範，國健署公布資料顯示，今年1至6月14縣市取締620件違規案件、共罰新台幣169萬元，但大多數縣市並未從源頭禁止，只規範未成年與禁菸場所禁止使用。

林清麗進一步表示，現階段僅有新北市、台北市、台南市3個縣市自治條例明確雙禁電子煙、加熱菸，但將上述3個縣市執法前後比較，發現業者為了躲避自治條例規範，開始將電子煙等新型菸品改為「蒸汽管」等別名繼續販售。

新型菸品對青少年的影響，教育人員非常有感，中小學校長協會理事長張信務指出，據衛福部國健署剛發布青少年電子煙使用率由107年2.7%升至110年6.6%，「相信數字都相對保守」。根據美國資料，最年輕通報「電子煙相關肺傷害（EVALI）」案例僅13歲，死亡案例最小15歲，台灣不該重蹈覆轍。

全國家長會長聯盟理事長黃正銘說，對新型菸品進行菸害防制已有14個縣市通過地方自治條例規範不一，尚未有規範的8縣市更是令家長擔心孩子暴露在同儕間引誘吸食，呼籲立法院在接下來的這個會期務必通過菸害 防制法修法，及早禁止有害的新型菸品。

國健署長吳昭軍在會後接受媒體聯訪時表示，菸害防制法還不完整情況下，盼透過地方自治加強規範，至於落實與否，會加強地方落實稽查。現階段正安排黨政協商、黨團協商，將積極與立法委員溝通，希望盡快完成二、三讀，讓未來執法有更好工具，也不怕業者將產品改名販售。

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