周華健、周蕙、Matzka登場！池上秋收稻穗藝術節今開賣

自2009年首度舉行、即將邁入第14屆的「池上秋收稻穗藝術節」，今年預計於10月29日、30日正式登場。本次將有周華健、周蕙、Matzka等3位歌手登場，在池上的天然舞台展露歌喉。活動門票也於即日起開始販售。

作為台灣重要的農產地，池上每年會進行2次的稻米收成，「池上秋收稻穗藝術節」即是在二次稻收成之時，於稻田中央所舉行的戶外表演活動，也被外界視為池上秋天最重要的藝文兼旅遊盛事之一。包括雲門舞集、優人神鼓、張惠妹、伍佰、盧廣仲、張震嶽、艾怡良、A-Lin與茄子蛋等歌手或藝術團體，都曾在此獻藝。

本屆池上秋收稻穗藝術節，主題定為「心的方向」，由池上鄉文化藝術協會、台灣好基金會、行政院農業委員會水土保持局共同主辦，再度由製作人陳鎮川製作，並由國民歌王「周華健」、嗓音甜美的「周蕙」與原民歌手「Matzka」攜手演出，藉由3組歌手、3種不同風格的聲線，讓優雅樂符在青山藍天與金黃稻穗中迴盪，也為民眾在疫情的不安中，重新定位心的方向。

2022池上秋收稻穗藝術節自9月5日中午12:00起於兩廳院售票系統開始販售，單場開放2,456張，票價為800～2,000元。