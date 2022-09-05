電子煙、加熱菸危害青少年 五大團體籲速修法雙禁

我國青少年吸菸人口倍增，國高中職生使用電子煙比率也倍增。全國家長會長聯盟、中華民國中小學校長協會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、台灣醫界菸害防制聯盟、董氏基金會等五大團體，共同呼籲延宕多年的菸害防制法於本會期儘速完成修法，避免更多青少年受到新型菸品的毒害。

台灣菸害防制暨戒菸衛教學會常務理事郭斐然指出，開放使用的國家青少年使用率會上升，這是無效的管理。他舉例，日本開放加熱菸，15至19歲青少年使用加熱菸比例四年內劇增8倍；韓國開放成人使用電子煙，三年後使用比例遽增19倍

郭斐然也說，電子煙商主要鎖定的行銷對象都是13至24歲的年輕族群，電子煙對他們的大腦傷害最大，容易導致注意力不集中、衝動控制問題以及情緒障礙。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，台灣至今沒有統一明確禁止的法令，但菸害防制法已超過15年未修訂，儘管14個縣市訂定自治條例，但大多數縣市並未從源頭禁止，只規範未成年與禁菸場所禁止使用。

不過新北市、台北市、台南市已從自治條例中，明確雙禁電子煙、加熱菸。林清麗仍指出，若細究這三個縣市執法前後的比較，可見業者只是避開「電子煙」3個字，改為「蒸氣館」，又或是把出貨地標示避開這3個縣市，導致網路上違規販售情況依舊熱絡。

中小學校長協會理事長張信務表示，國健署剛發布青少年電子煙使用率從107年2.7%上升至110年6.6%，情況相當嚴重，校園學務人員也疲於奔命。他也提到，美國僅開放成人選擇電子煙，但美國高中生使用電子煙比例仍不斷上升，顯見規管未達實質效果，台灣不該重蹈覆徹，不該讓校園抓不慎抓、防不慎防。

全國家長會長聯盟理事長黃正銘，已有14個縣市有地方自治條例，但規範不一，尚未有規範的8縣市家長也反映，擔心自己的孩子曝露在同儕間引誘吸食新型菸品的危害，呼籲法案不該「一國兩制」，應該全台一體適用，全面雙禁電子煙、加熱菸。

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