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颱風老愛周末來？ 氣象局用科學數據告訴你驚人結果​

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
氣象局小編透過科學數據，統計近22年(2000至2021年)有「發布颱風陸上警報」的日子，在一週內的分布，根據統計結果，顯示颱風並沒有愛挑週末來，週末被颱風干擾的天數，並沒有特別多。​截圖自中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」
氣象局小編透過科學數據，統計近22年(2000至2021年)有「發布颱風陸上警報」的日子，在一週內的分布，根據統計結果，顯示颱風並沒有愛挑週末來，週末被颱風干擾的天數，並沒有特別多。​截圖自中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」

颱風老愛周末來嗎？中央氣象局表示，隨著軒嵐諾颱風離開，風雨也緩和下來，但周一上班日，讓民眾吶喊，為什麼颱風都愛周末來？根據中央氣象局統計，這22年來，有「發布颱風陸上警報」的日子，周末並沒有特別多，最多的日子是星期二。

中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」小編發文表示，雖然星期一上班覺得厭世是很正常的事，但小編整個周末都因為颱風在加班，周一上班日更是特別不想起床上班，因此不禁吶喊「颱風你為什麼要周末來啦!」

也因此，氣象局小編透過科學數據，統計近22年(2000至2021年)有「發布颱風陸上警報」的日子，在一周內的分布，根據統計結果，周一37天、周二40天、周三39天、周四34天、周五31天、星期六37天、星期日37天，顯示颱風並沒有愛挑周末來，周末被颱風干擾的天數，並沒有特別多。

氣象局表示，那為什麼民眾會覺得颱風特別喜歡周末來？分析一方面可能是難得假日想去玩，或是有安排好的行程活動，卻因為颱風干擾，無法順利照原定計畫執行而產生麻煩及困擾，因此對周末颱風的印象比較深刻。

氣象局說，另一方面可能是對較多數人來說，周一到周五期間因颱風停班停課才有感，因此心理上對於平日、假日到來的颱風，感受還是有明顯差異；另外，氣象局小編提醒，決定是否停班課的是「各縣市政府」，問氣象局是沒辦法獲得答案的。

颱風

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