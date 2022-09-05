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花蓮蔬菜、養殖蜆遭旱災 農委會現金救助9月12日截止

中央社／ 花蓮縣5日電

7、8月高溫未降雨，花蓮農民栽種的蔬菜及養殖蜆都受旱災，經農委會公告現金救助，秀林鄉四季豆每公頃4.1萬元，苦瓜、薑為5.1萬元；壽豐鄉蜆12.5萬元，12日截止受理。

因今年夏天持續高溫、未降雨，秀林鄉薑、苦瓜、四季豆有植株葉面乾枯、生長受阻或落花、落果等乾旱受災情況，經花蓮縣政府向農業委員會爭取，已公告秀林鄉為乾旱農業天然災害現金救助地區。

花蓮縣農業處長陳淑雯說明，秀林鄉受損四季豆救助額度每公頃為新台幣4萬1000元、苦瓜、薑救助額度每公頃為5萬1000元，農友申報項目損失率須達20%以上者，檢具相關文件，到土地所在地的公所辦理。

此外，壽豐鄉養殖蜆同樣受氣候高溫影響，發生大量死亡災損情況，農委會公告壽豐鄉蜆養殖為8月旱災農業天然災害現金救助及低利貸款地區，救助額度每公頃為12萬5000元。

縣府表示，今年氣候異常，近期持續高溫缺雨，農友務必注意自身健康與養殖水產物生長情形，遇有養殖水產物生長異常受損，記得拍照並儘速通報公所，以保障自身權益。

農業處提醒農友，秀林鄉的四季豆、苦瓜、薑及壽豐鄉蜆的現金救助受理，自即日起至9月12日截止。縣內各公所注意轄區時令作物生長情況，若有疑似天然災害所致的損害，儘速通報縣府。

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