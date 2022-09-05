手刀搶起來！國慶連假台鐵加開102班列車 9月9日起訂票
台鐵局表示，因應國慶連假疏運旅客需要，從10月7日起至10月11日5天期間，全線加開各級列車總計102班、加掛車廂48輛。
台鐵局說，10月7、8日及10日東線加開4班實名制新自強號列車，於9月10日0時起，開放111年8月1日以前設籍花蓮縣、台東縣的現住人口與國民身分證統一編號第1碼為Ｕ或Ｖ及上開二者之配偶與直系血親一親等國民訂票。
台鐵局表示，111年國慶假期車票自9月9日（星期五）0時起，開放網路及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起於台鐵網站(網址：http：//www.railway.gov.tw)及各車站時刻公告。
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