冰箱也有變頻可選！網路聲量TOP 10品牌 功能有哪些一次看

想買冰箱該挑哪牌？

冰箱是人人家中最不可或缺的家電，除了功能規劃越來越智能，外觀設計也從單門、雙門延伸到五門、六門；至於機體壓縮機方面，跟冷氣一樣也有分變頻和定頻，基本上變頻冰箱長期使用下來，既省電又靜音，但單價相對來說也偏高。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你來看網路聲量10大最高的「變頻冰箱」品牌，讓你在挑選冰箱過程，能有個清單可以列入考量！

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10.SANLUX 台灣三洋

挑冰箱不是挑大就好，合適才是重點，尤其現在小宅當道，台灣三洋就有推出最適合小空間擺放的變頻冰箱，但功能完全不馬虎，保有大空間的冷凍室、四門對開設計以及智能控溫，加上維修方便，是不少小坪數家庭的指定品牌。

愛好者分享：「三洋用3年很滿意，常睡冰箱旁邊（距離5M）不會不好睡」、「我家買三洋上冷藏下凍，很滿意」、「他們家的冰箱真的是俗擱大碗」、「家裡新購一台三洋冰箱，面板讓人為之一亮，質感很好」。

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9.SHARP 夏普

日系品牌夏普的變頻冰箱擁有獨家自動除菌離子功能，可有效抑制細菌孳生，保持冰箱內部清潔，另外電動觸控開門的設計，即便雙手拿滿東西，只要輕碰就能開門，使用操作上非常方便，廣受日本家庭喜愛。

推薦者表示：「發現SHARP的冰箱有除臭功能，感覺是很好的東西啊」、「我買夏普這台，蠻好用的，自動開關門感應也很靈敏」、「夏普的冰箱其實也OK耶，外型跟規格都不錯」、「小套房用這種冰箱感覺就滿高級」。

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8.TECO 東元

租屋族一定對東元小鮮綠不陌生，但東元不只小冰箱厲害，大冰箱規格設計上也很用心，從傳統兩門設計到三門、四門都有，功能部分也應有盡有，像是AI人工智慧溫控、智慧多溫層保鮮等，能滿足不同需求的消費者。

使用過的網友回應：「東元很耐」、「目前沒啥大問題，挺好用的」、「東元的品質跟良率比較有保障」、「使用起來安靜，空間也算大」、「沒聽到什麼運轉的聲音，冷凍也很冰，不會覺得是那種湊合的冰箱」。



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7.Whirlpool 惠而浦

美國品牌惠而浦是世界上最大的大型家用電器製造商之一，家人若總是在抱怨冰箱不夠冷又太小，那麼容量選擇相當多元的惠而浦請列入參考！今年三月新機剛上市，不僅壓縮機有提供10年保固，設計上還有智能科技、三大感應器節能等，CP值頗高。

過往選擇惠而浦變頻冰箱的網友表示：「以容量來說當然惠而浦CP值比較高」、「買過好幾個牌子，惠而浦是目前覺得比較穩定的」、「個人覺得惠而浦的對開真的看起來比較讚」、「惠而浦感覺售後還可以呀，我疫情前才買冰箱的，來安裝的人蠻細心」、「冰箱很有質感」、「惠而浦服役中，沒出過大問題」。

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6.LG 樂金

韓系LG品牌在台超過20年，穩坐智慧家電領導品牌地位，其中廣受好評的正是敲敲看門中門系列變頻冰箱，民眾只要輕敲兩下，不用開門就能看見裡面食材，大幅降低冷流流失，另外，WIFI遠控功能、便利冰飲霸設計，更是讓網友讚不絕口。

愛用者推薦理由：「好用且安靜」、「用沒冰飲機款的敲敲門，很好用又美觀」、「敲敲看放得下的話可買，那容量很優，我幾乎是一次補兩個月的量都沒問題」、「LG的冰飲機真的超級方便」、「我家買有冰飲霸的，方便性沒話說，有水線可直上」、「LG直驅變頻放餐廳，吃宵夜時也沒什麼聲音」。

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5.SAMPO 聲寶

聲寶主打台灣MIT製造，不管是設計還是生產，都堅持品質層層把關，今年其中一款變頻冰箱還有獲得工業局肯定，得到2022MIT 台灣金選獎。

愛用者分享：「聲寶這台是我老婆喜歡，她說琉璃粉顏色超美」、「聲寶610L有-3度C微凍鮮，喜歡煮菜的應該會更愛」、「微凍鮮功能真的很讚，我都拿來冰啤酒，冰涼口感很讚」、「聲寶冰箱外觀質感設計得比較好」。

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4.TOSHIBA 東芝

日系品牌東芝在冰箱技術上也是不容小覷，除了有獨家冷藏冷凍雙除臭功能外，還有約-3°C 微冷凍功能，能讓肉品微凍結，一週內都能保持新鮮狀態！

使用者回應：「用東芝日本原裝還不錯」、「東芝安靜到聽不到聲音」、「現在東芝的售後評價還不錯，好像申請到修好蠻快完成的」、「我媽蠻喜歡東芝的家電，比較耐用」、「東芝608升純銀色使用中，覺得還可以」。

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3.HITACHI 日立

日立變頻冰箱最厲害的技術，就是「保鮮功能」，像是肉類冷凍保存、蔬果冷藏保鮮，品質都有掛保證，對消費者來說，家電找日立就是讚！

推薦者表示：「愛死日立的製冰功能了」、「有自動製冰功能真的爽度很高，而且鏡面真的很有質感」、「五月天代言那台鏡面，美」、「日立很棒，保鮮還有真空室」、「目前購入10年了，還沒任何故障」。

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2.Panasonic 國際牌

論壇上當有網友詢問究竟該買哪牌變頻冰箱時，國際牌絕對會在留言處出現，表示各款機型不只省電耐用，連售後服務在網路上評價也很不錯，而且在設計上也越來越人性化，讓民眾拿放食物更方便，是想購買冰箱的消費者，可列入考量的品牌。

家中就是買國際牌冰箱的網友表示：「3年前買國際6門，急速冷凍跟空間規劃還不錯」、「我買了台製的Panasonic，-3度微冰很好用」、「買國際日製冰箱，十年到現在一點問題都沒有」、「國際的品質真的還不錯」、「我自己的國際牌五門變頻冰箱用15年了也沒壞」、「國際牌冰箱可以用到你孫子都上國中了也不會壞」。

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1.SAMSUNG 三星

第一名揭曉~就是韓系品牌SAMSUNG 三星！近三年聲量會如此高，除了功能設計被大眾討論外，最大主因是有不少明星網紅推薦，像是許維恩、李運慶、GINO等，都有在自己的粉專上發文分享，其中三星冰箱最大特色就是「美」，是不少顏質控消費者選中它的原因。

使用三星變頻冰箱的網友推薦：「三星 +1，光是雙循環技術，CP值就最高了」、「三星是雙循環，上下味道不會流竄」、「好市多三星經銷服務很好」、「我家冰箱用三星雙門，用了10年，目前還在用」、「我自己家冰箱、洗衣機、電視都用三星 」、「三星的冰箱不差，我有一台2005年的還在用」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年08月29日至2022年08月28日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『變頻冰箱品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統