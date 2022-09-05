【重磅快評】佛系颱風軒嵐諾給台灣的提醒

輕拂台灣東北角，留下解半年旱的水氣後遠颺，軒嵐諾真是個佛系颱風。更該感謝的是，軒嵐諾不著痕跡的提醒台灣，親水環境、水土保持都有不少隱憂，尤其蓄水、保水、調度水資源重鎮的水庫可能病得不清，如果再不正視，隨著極端天候加劇，日後苦頭會更多。

因為之前苦旱，軒嵐諾來訪讓經濟部水利署樂不可支！水利署統計軒嵐諾帶來已入水庫和即將入庫的降雨量，估計將超過三億噸，比翡翠水庫的有效庫容還略多；三億多噸數字乍看很可觀、很豐沛，宣稱可「灌滿」多個水庫，至少也接近滿庫；其中尤以北台灣翡翠、石門收穫最多。

稍一計算，若扣掉基隆新山、竹苗寶山、永和山，南部阿公店幾個迷你型水庫，只計算一億噸起跳的中大型水庫，從水利署登載的「有效庫容」加計超過三十億噸，軒嵐諾三億噸降雨差不多就能「灌滿」多數水庫？每個水庫隨便分少許就能灌滿，難道這些水庫都是淺碟？表面加一些就滿了？

更該留意的是，軒嵐諾還沒觸著陸地石門水庫已開始洩洪，意思是再來的進庫水無法「笑納」，若不洩洪，將冒著溢堤危機。除了自始即嚴格管理的翡翠水庫，石門水庫的問題台灣大多數水庫都有，庫底淤泥到底有多少？「有效庫容」只是報給上級的數字。軒嵐諾的大雨或許可看到部分問題。

石門的狀況相當不理想，集水區管理嫌鬆散，發展高山農業、溫帶果樹、旅遊民宿，水庫淤積一直是大問題，尤其「蓄清排淤」的操作鐵律一直不敵政治考量，讓水質、庫容難以維繫；雖然之前修築了排砂、防淤隧道，適度減緩庫底淤積，但隧道開啟受限於颱風大量降水時才可操作，因為會影響水庫蓄水量；再者，排砂造成下游大漢溪生態破壞引發抗議，也是問題。

軒嵐諾的雨主要下在東北角，地形及地勢影響，這區域是台灣蓄水、保水能力較差的所在；這次降雨量大，員山子分洪上陣操作，大兩降水入海，流失多少？沿基隆河上游的貢寮、雙溪素有「乾溪」稱號，保水也有難度。無論如何，軒嵐諾解大家乾旱之苦後，水利單位休一天假就好，立刻啟動保水工作，否則下個乾旱就在眼前。