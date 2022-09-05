國三東山服務區整修延至下月啟用 麥當勞年底進駐

國三台南東山服務區統一超商得標接手經營，服務區賣場今年5月起整修中，確定趕不及中秋節前第一階段重新開幕，知名速食麥當勞今年底將進駐，也是近20年來首度在南市溪北地區增設據點。

東山服務區是全國占地最大的高速公路休息站，日前交通部辦理委外經營，由統一超商取得服務區經營權，經營期限至2031年4月30日。

為重新打造服務區賣場特色，業者從今年5月整修賣場動線，重新規畫賣場商家，將匯集約20家食衣住行不同類型店家進駐，包括原有的統一超商、星巴克、真鮮壽司，新增的麥當勞，未來將是服務區一大集客賣點，目前僅有部分攤位搭簡易帳篷營業，第一階段商家原安排中秋節前開幕。

東山服務區表示，因整修工程施工作業流程為求慎重，工程也順延，第一階段開幕無法趕上中秋節前，得順延至下個月，其餘約在今年底前，會有新舊20多家業者。

據知，統一超商曾在2002年拿下東山服務區6年營運權，還赴日本取經，10年前東山服務區重新招標，南仁湖集團搶下東山服務區，統一超除2019年扳回一成拿下國一泰安服務區營運權，去年拿下東山、關廟服務區，在國道服務區營運版圖明顯拓展。