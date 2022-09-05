明起北部東北部有雨轉涼 吳德榮曝中秋連假天氣

中央氣象局表示，今台灣中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。明（6日）水氣增加，台灣各地及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地山區有局部較大雨勢。

氣象局說，今日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，明日基隆北海岸及東北部沿海亦有長浪發生的機率；今日基隆北海岸、北部、東南部（含綠島、蘭嶼）沿海空曠地區及恆春半島易有８至９級強陣風，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據最新(5日凌晨2時)中央氣象局「路徑潛勢預圖」顯示，強颱「軒嵐諾」在東海，向北轉北北東，撲向南韓東南角ㄧ帶，通過南韓後，海溫低、緯度已高，將明顯減弱、逐漸變性。

他表示，最新(4日晚上8時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(5)日「軒嵐諾」已遠離，天氣趨緩，各地多雲時晴，氣溫升；但有殘餘水氣，北部地區及中南部山區偶有局部零星飄雨的機率。北部山區已累積多日的大量降雨，山區活動，慎防坍方、落石等現象。各地區氣溫：北部24至35度，中部24至35度，南部25至35度，東部23至38度。

吳德榮說，明日、周三(6、7日)「軒嵐諾」之後的偏北風南下與西南風輻合、形成雨帶，北部、東北部有明顯降雨，其他地區午後亦有局部陣雨或雷雨的機率，北台天氣轉涼，其他地區氣溫略降。

他表示，周四(8日)水氣減少，各地大多晴時多雲，午後山區局部短暫陣雨的機率；「中秋假期」(周五至下周日(9至11日)〕水氣更少，各地天氣晴朗穩定，中南部山區午後偶有局部短暫降雨的機率；周四至下周日、白天氣溫略升，早晚夜涼如水，日夜溫差稍大。