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一張圖看天氣！下周3階段變化曝光 這兩天全台有雨
中央氣象局表示，軒嵐諾颱風將離開，周一基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海，澎湖、馬祖有長浪發生的機率，周二基隆北海岸及東北部沿海也有長浪發生的機率，海邊活動要留意安全。
氣象局表示，周一會是偏西南風的環境，迎風面中南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部雷陣雨。
周二開始風向就要轉換成東北風，周二、周三水氣多，外出都要記得帶雨具。降雨雲量增加，高溫也會稍下降，低溫變化不大。
周四之後大致上還是東北風，不過各地大多為多雲到晴的天氣，迎風面的基隆北海岸及東半部可能有零星降雨，午後中南部地區及各山區則有局部午後雷陣雨。
此外，日本南方海面是低壓的環境，周四後台灣附近的東北風帶來的水氣不多，但如果低壓有往西靠一點，東北風迎風面的降雨有可能稍增。
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