強颱軒嵐諾出現雙眼牆 專家指今晚這時間可望解除海警
天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，軒嵐諾颱風過去一段時間強度重新增強為強烈颱風下限，結構重新整理起來，又產生了大圈套小圈的雙眼牆結構，暴風半徑也略為擴大至300公里。
軒嵐諾颱風暴風圈上午順利脫離台灣陸地，陸上颱風警報上午11時解除。他說，海上颱風警報目前來看還是要等到晚間8時30分左右才能完全離開台灣附近海面。下午時段在西半部、東北部仍可能有間歇性的風雨，中北部山區雨勢趨緩，但還沒有完全停下來，沿海也還是有較強陣風，外出要留意安全。
吳聖宇表示，明天颱風遠離，台灣附近為西南風，但是還好水氣不多，南部有局部短暫陣雨，各地山區有局部午後雷雨，溫度回升。
吳聖宇說，周二到周三間北方有東北風南下，跟西南風在台灣附近交會，大氣不穩定度高，各地山區的午後雷雨發展將會較為旺盛。周四之後東北風主導台灣附近的天氣，一直到周末中秋假期期間可能都是東北風的天氣型態，暫時來看中秋節的天氣應該還不差，白天仍感覺較熱，但是夜晚清晨略有涼意，後續再持續觀察。
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