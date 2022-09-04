快訊

未來一周降雨趨勢出爐！各地恢復午後雷陣雨 周四起「有變數」

強颱軒嵐諾出現雙眼牆 專家指今晚這時間可望解除海警

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
軒嵐諾颱風影響台灣。記者葉信菉／攝影
軒嵐諾颱風影響台灣。記者葉信菉／攝影

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示軒嵐諾颱風過去一段時間強度重新增強為強烈颱風下限，結構重新整理起來，又產生了大圈套小圈的雙眼牆結構，暴風半徑也略為擴大至300公里。

軒嵐諾颱風暴風圈上午順利脫離台灣陸地，陸上颱風警報上午11時解除。他說，海上颱風警報目前來看還是要等到晚間8時30分左右才能完全離開台灣附近海面。下午時段在西半部、東北部仍可能有間歇性的風雨，中北部山區雨勢趨緩，但還沒有完全停下來，沿海也還是有較強陣風，外出要留意安全。

吳聖宇表示，明天颱風遠離，台灣附近為西南風，但是還好水氣不多，南部有局部短暫陣雨，各地山區有局部午後雷雨，溫度回升。

吳聖宇說，周二到周三間北方有東北風南下，跟西南風在台灣附近交會，大氣不穩定度高，各地山區的午後雷雨發展將會較為旺盛。周四之後東北風主導台灣附近的天氣，一直到周末中秋假期期間可能都是東北風的天氣型態，暫時來看中秋節的天氣應該還不差，白天仍感覺較熱，但是夜晚清晨略有涼意，後續再持續觀察。

軒嵐諾颱風過去一段時間強度重新增強為強烈颱風下限，結構重新整理起來，又產生了大圈套小圈的雙眼牆結構，暴風半徑也略為擴大至300公里。圖／取自氣象局網站
軒嵐諾颱風過去一段時間強度重新增強為強烈颱風下限，結構重新整理起來，又產生了大圈套小圈的雙眼牆結構，暴風半徑也略為擴大至300公里。圖／取自氣象局網站
軒嵐諾颱風暴風圈上午順利脫離台灣陸地，陸上颱風警報上午11時解除。圖為路徑潛勢預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
軒嵐諾颱風暴風圈上午順利脫離台灣陸地，陸上颱風警報上午11時解除。圖為路徑潛勢預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

軒嵐諾 颱風

延伸閱讀

台北市山區也大豪雨 強颱軒嵐諾雨彈狂襲15縣市

雨彈狂襲15縣市、竹苗投大豪雨 強颱軒嵐諾持續增強長胖

軒嵐諾風雨未如預期劇烈？ 專家直指關鍵原因

軒嵐諾颱風眼清晰可見 下墜球路徑角度趨向台灣以東

相關新聞

強颱軒嵐諾出現雙眼牆 專家指今晚這時間可望解除海警

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，軒嵐諾颱風過去一段時間強度重新增強為強烈颱風下限，結構重...

軒嵐諾強颱轉中颱再轉強颱 氣象局指過去侵台颱無前例

中央氣象局持續發布強烈颱風軒嵐諾海上颱風警報，軒嵐諾颱風下午2時的中心位置在台北的東北東方約380公里海面上，以每小時1...

直播／軒嵐諾轉強颱上午11時解除陸警 一張圖看今明降雨趨勢

根據氣象局上午11時30分最新一報，已解除陸上颱風警報，持續發布海警。颱風中心目前在台北東北東方海面，向北轉北北東移動，台灣本島已脫離暴風圈，對台灣東北部海面、台灣北部海面仍構成威脅。

軒嵐諾滿血回歸強颱 鄭明典：颱風眼重新變清澈

強烈颱風軒嵐諾「眼睛變亮」，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，颱風眼重新變清澈，現在今年第11號颱風軒嵐諾再度增強為強烈颱風...

強颱軒嵐諾發威豪雨特報範圍擴大 苗竹山區防大豪雨

強烈颱風軒嵐諾持續影響台灣。中央氣象局上午9時50分發布豪雨特報，軒嵐諾颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天新竹...

軒嵐諾襲台 北市153件災情 天母電桿不敵強風「腰折」

軒嵐諾颱風來襲，北市因風雨已趨緩，今天上午9時改為三級開設。北市府統計，截至今天上午8時為止，台北市共計接獲153件災情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。