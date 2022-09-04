疫情下工作經濟壓力逼人 154萬人有情緒困擾

台灣自殺防治學會今舉辦年會暨學術研討會，報告自殺統計最新數據。台灣憂鬱症防治協會理事長、台大護理學系暨研究所教授吳佳儀指出，今年最新調查推估，全國154萬人有情緒困擾，39.1萬人過去一年曾認真想過自殺，4成因疫情感到壓力的民眾當中，每5人就有1人壓力來自工作和經濟。去年各年齡層自殺死亡率雖是下降或持平，65歲以上和15至24歲自殺死亡率卻上升，後者達近13年最高。

今年7月，全國自殺防治中心針對全國15歲以上之2101位民眾，進行「心理健康及自殺防治認知與行為」電話調查，吳佳儀今報告調查結果。

結果顯示。7.6%民眾有情緒困擾(估約154萬人口)，比例高於去年和前年。交叉分析發現，25至34歲、無業或待業、未婚或離異喪偶、東部地區民眾、曾有自殺念頭者，都有10%以上有情緒困擾問題，

此外，12.2%民眾這一生曾有自殺想法(約247.2萬人口)，另有1.9%曾於一年內認真想過要自殺(約39.1萬人口)。約44.4%(去年為45.4%)表示自己過去一個月因疫情關係至少感到一項壓力，壓力項目前五名為工作經濟(23.7%)、日常生活(23.4%)、身體健康(15.9%)、家庭人際(15.3%)、心理健康(13%)，每一個壓力項目當中都有約2到6％受訪者認為壓力已到達嚴重的程度。

吳佳儀表示，疫情下身體健康和心理健康會交互影響，可透過多元方法減少心理衝擊。例如鼓勵青少年維持社交網絡、規律運動、戶外活動，練習正念靜心和放鬆，提供專線求助電話。年長者也應維持線上或實體的社交團體，維持閱讀腦力激盪及戶外活動，也別忘了持續透過定期訪視、關懷電話、書信連繫、網路連結，關心長者心理健康。

至於去年最新自殺死亡數據，吳佳儀指出，去年全國死殺死亡率約為每10萬人11.6人，其中男性自殺死亡率為女性的1.5到2倍，其中65歲以上和15到24歲去年自殺死亡率上升，分別達到每10萬人27.6人、每10萬人9.6人，後者為近13年最高。根據全國統計，自殺原因超過一半是憂鬱、第二名是家庭成員因素、第三名是感情問題第，顯示家庭為重要的環境風險。

吳佳儀表示，過去通報量大約每兩年成長1萬人，通報增加是樂見的結果，去年15到24歲自殺通報人次激增近2000人，0到14歲、25到34歲也有明顯增加。年輕人自殺通報人次高，代表校園有相當高的警覺性，但仍須關注少子化之下0到14歲自殺通報人數增幅的現象，分析6到21歲自殺死亡案件發現，高處跳下最多，上吊居次，燒炭第三。

去年30天或90天內再通報再自殺率雙雙為近7年最高，分別為10.5%、14.3%，吳佳儀表示，通報後應進入關懷系統並連結必要醫療和有效治療，以避免再自殺。

吳佳儀表示，青少年自殺死亡率逐年升高，原因以人際問題、憂鬱、校園學生問題為大宗，其中校園學生問題呈現上升趨勢。建議應加強校園自殺防治制度建立及醫療資源轉介，包括辨識自殺警訊、加強青少年心理健康促進、保持求助管道暢通、高風險個案輔導等，學校及家庭都要投入很多努力。

年長者部分，吳佳儀說，住院的年長患者有些合併精神健康問題，卻沒有被發現，9成於醫院自殺的長者生前曾經在各科就醫，但大多都不是看精神科。醫院內應更加落實自殺防治並且辨識重點族群，針對高風險群推動精神共照制度，同時也應建立醫院員工的心理健康促進制度。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

去年全國65歲以上和15到24歲去年自殺死亡率上升。圖／擷取自台灣自殺防治學會今舉辦年會暨學術研討會大會手冊