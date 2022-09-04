軒嵐諾為翡翠水庫挹注1億立方米水量 大台北年底前用水無虞

軒嵐諾颱風為翡翠水庫集水區帶來豐沛雨量，翡翠水庫管理局表示，自9月1日至4日中午12時止，累積降雨量達446.1毫米，目前水庫水位160.19公尺，有效蓄水量2億4989萬立方公尺，蓄水率74.48%，評估今年底前，大台北地區用水無虞。

翡管局表示，軒嵐諾颱風至目前為止，已為翡翠水庫帶來5726萬立方公尺水量，水庫水位上升近7.5公尺，蓄水率從57.42%上升至74.48%，水庫水位將持續上升，預估尚有4274萬立方公尺進水量，蓄水率達88%，評估今年底前大台北地區用水無虞。

翡管局說，今年7、8兩月降雨量為歷年同期平均降雨量之27%，是翡翠水庫蓄水以來最低，這段期間翡翠水庫除充分供應臺北地區用水外，並持續依據中央水源調度支援新北市板新地區及基隆地區用水，支援水量達4600萬立方公尺。

這次軒嵐諾颱風在台北翡翠水庫管理局掌握水情資訊與審慎防洪操作下，將洪水全數攔蓄於水庫，達成水庫蓄豐濟枯之功能。豐沛雨量全數蓄存於水庫，洪水攔蓄率達百分之百，洪峰削減率亦達百分之百，充分發揮翡翠水庫蓄洪減洪功效，協助降低水庫下游地區洪災發生機率。