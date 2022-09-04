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調查：逾4成民眾因疫情感到壓力 工作經濟占大宗

中央社／ 台北4日電
根據自殺防治中心調查，台灣超過4成民眾反映過去一個月以來曾因疫情感到壓力，以工作經濟及日常生活壓力占大宗。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
根據自殺防治中心調查，台灣超過4成民眾反映過去一個月以來曾因疫情感到壓力，以工作經濟及日常生活壓力占大宗。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

根據自殺防治中心調查，台灣超過4成民眾反映過去一個月以來曾因疫情感到壓力，以工作經濟及日常生活壓力占大宗。

衛生福利部長薛瑞元今天上午在世界自殺防治日記者會中表示，自2005年成立全國自殺防治中心，台灣自殺死亡率從2006年最高峰逐年下降，並於2010年退出10大死因，至今逐年下降，標準化死亡率創20年新低。即使疫情嚴峻，2021年自殺死亡人數下降至3585人，比2020年降幅1.9%，顯示台灣自殺防治成效。

但據自殺防治中心調查，針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對民眾心理健康影響，發現年滿15歲以上民眾約44.4%反映過去一個月以來因疫情關係至少感到一項壓力。台灣自殺防治學會理事吳佳儀說，其中占率較高的前兩項分別為工作經濟及日常生活壓力。

因疫情自主健康管理等措施者，逾2成認為有工作經濟、日常生活及身體健康問題，15至24歲及35至54歲年輕成人即使會試著不去想疫情，但壓力感受是其他年齡層中較高，值得注意的是，疫情之下，2021年15至24歲青少年與65歲以上長者自殺死亡率比起去年都有增加趨勢，整體再自殺率也上升。

吳佳儀說，在青少年族群自殺死亡率逐年升高、自殺低齡化現象之下，兒童青少年自殺防治是打造疫後建康心重要策略之一，校園應全面性建立自殺防治機制與醫療資源轉介，同時也要強化青少年心理健康促進，師生、家長三方合作。

對於老年族群，吳佳儀表示，疫情下的社交限制，如何早期連結到老人，轉介專業支持性會談，積極改善人際連結交流是重點策略之一，相關單位及親友平時應多以電話視訊關懷，注意生活起居、鼓勵在疫後多參與活動。

台灣自殺防治學會理事長李明濱說，自殺成因很多，包含藝人自殺後的名人效應一直受到關注，因疫情感到壓力的民眾同時也承受情緒困擾，台灣防疫措施逐步開放，但不可輕忽疫情長期累積壓力，及後續經濟生活等環境改變壓力，特別是因染疫身亡的遺族親友或曾確診者皆須同心關懷。

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