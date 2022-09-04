桃機開放入境旅客共乘防疫專車 執行首日狀況良好

桃園國際機場持續優化入境旅客採檢及防疫專車服務流程，昨天（3日）宣布再開放前往同一檢疫處所的旅客可共乘防疫車輛，新制實施第一天旅客反映十分熱絡，多組旅客選擇共乘，不僅節省車資，也兼顧防疫安全與縮短在場等候時間。

中央流行疫情指揮中心昨天（3日）宣布入境旅客可共乘防疫專車政策，機場公司配合指揮中心政策，隨即調整防疫車隊服務流程，前往同一檢疫處所的旅客，在登記防疫計程車或租賃車時，於上車前向工作人員告知共乘需求，經核對共乘旅客檢疫處所地址相同後即安排搭車。

機場公司總經理范孝倫指出，基於國門防疫安全與便利旅客交通需求，桃園機場持續優化入境旅客採檢及離場的作業流程，繼9月2日實施優化入境程序五項措施後，再開放入境旅客可共乘前往同一檢疫處所，昨天開放首日即詢問熱絡，使用狀況良好，提升旅客服務品質及防疫車隊疏運效率。現場使用的旅客表示，一起回國的親友共乘防疫專車，不僅節省車資，也兼顧防疫安全與縮短等候時間，是很務實的作法。

機場公司提醒，防疫車輛派車方式原則為一人一車，故請有共乘需求的旅客主動告知，現場調度人員會視防疫車輛的車型、幼童人數、攜帶行李多寡等條件安排車輛，直接前往同一檢疫處所，共乘者不得安排於副駕駛座。此外，共乘期間司機與乘客均全程佩戴口罩，盡量避免交談或接觸行為，微開車窗，保持車內外空氣流通。

因應國門漸次開放趨勢下，機場公司也將持續優化入境作業流程，滾動調整各項措施，精進旅客服務；並呼籲旅客善加利用免費防疫巴士、親友接機、自行駕車等方式減少等待時間，以及落實防疫規定及清潔措施，保護自己及親友健康。