花蓮港東堤免費垂釣 每月平均超過1千人次

花蓮港東堤擁有豐富漁獲，吸引許多釣客，以前垂釣要收費，不過交通部台灣港務公司宣布，今年開始每周六、日免費開放進場，統計截至上月底，已辦理46場次，每月平均超過1千人次，較往年收費時期提升28％，提升民眾從事親海休閒活動意願。

花蓮港東防波堤全長1.8公里，東鄰太平洋、西面中央山脈、南臨美崙溪及花蓮溪出海口，擁有得天獨厚的天然釣場環境，有天然冰箱之稱。過去進場垂釣，每人每次需要繳交450元清潔費及保險費，曾是全台收費最高的商港。

台灣港務公司宣布，配合行政院「向海致敬」政策，自今年1月起，開放全台8座商港供民眾免費垂釣，並委外保全負責現場釣客現場服務、保全管理，其中花蓮港務分公司委託台灣名磯磯釣協會、精英保全公司負責東堤管理。

花蓮港務分公司指出，今年1月截至8月28日共辦理46場次免費垂釣，每周六、日早上6點至下午4點開放，共有8836人次入場。考量釣友們中暑昏迷或不慎跌倒落海的風險，執行「釣客作釣時昏迷」及「釣客昏迷落海施救」等聯合救生演練，讓人員熟悉通報程序及即時救援管道。

花蓮港務分公司表示，除了在東堤建置安全輪擋、救生圈等安全防護設施，同時委外協會及保全督促釣客穿著救生衣、防滑鞋等安全配備，並於現場搭設救護站，配置醫護員及救生員各1員及可攜式AED設備，提供完整防護。