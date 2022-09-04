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菜價今漲13.6% 農糧署：昨部分產地降雨影響供貨
受軒嵐諾颱風影響，菜價上漲，根據台北果菜市場統計，今天平均每公斤交易價格42.6元，較昨天增幅為13.6%，農委會農糧署表示，因昨天部分產地降雨、影響供貨，颱風將遠離，未來影響輕微，供貨也會恢復正常。
根據統計，台北果菜市場蔬菜交易量今天為1020公噸，較昨日1241公噸減少221公噸，減幅17.8%；平均每公斤交易價格42.6元，較昨日37.5元，上漲5.1元，增幅13.6%。
農糧署表示，價格上漲是因為昨天部分產地降雨，影響採收供貨，加上明天休市，備貨需求增加所致。
農糧署說，依據中央氣象局預報資料，軒嵐諾颱風將逐漸遠離，對蔬菜產區影響輕微；目前彰化、雲林及嘉義等中南部主要產區蔬菜仍可充裕供應市場。
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