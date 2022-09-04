陪伴顱顏兒從出生到出社會 羅慧夫2023公益桌曆明開賣

羅慧夫顱顏基金會今舉辦「飛翔！」2023公益桌曆頒獎典禮暨開賣記者會。羅慧夫顱顏基金會董事柯雯青表示，12位顱顏創作者的畫作，背後都記錄著顱顏兒與內心的對話、自我期許以及夢想，希望社會大眾可以看見這些故事背後的「愛」，支持公益桌曆，陪伴顱顏兒在成長路上自由翱翔。

羅慧夫顱顏基金會執行長陳依伶表示，平均陪伴一位唇顎裂的顱顏兒完成初步醫療計畫，花費就上達百萬，但基金會的陪伴都是「從出生到出社會」甚至是一輩子，會有社工陪伴爸媽、顱顏兒進行醫療、心理陪伴也提供諮詢、獎助學金等等。直到出社會後，基金會也會持續追蹤狀況，有許多成長茁壯的顱顏兒都回到基金會分享他們的故事，鼓勵顱顏兒追逐夢想。

柯雯青本身也是牙科醫師，她說，一位唇顎裂的顱顏兒，從出生開始接受治療，可能需要經過正顎、唇顎裂、植骨手術，後續還有牙齒矯正、語言治療，完整的治療計劃要進行到20歲才會告一段落。本次公益桌曆開始義賣每本209元免運費，邀請民眾認購支持伴顱顏孩子勇敢飛翔。

柯雯青表示，本次12位顱顏創作者的畫作，都記錄著顱顏兒與內心的對話、自我期許以及夢想，今年桌曆是飛翔，背後最大的成分是「愛」，希望社會大眾能夠支持公益桌曆，陪伴各位顱顏兒展翅高飛。本次2023公益桌曆售價209元，明日上午希望社會大眾可以看見這些故事背後的「愛」，支持公益桌曆，陪伴顱顏兒在成長路上自由翱翔。

擔任基金會愛心大使11年的藝人潘裕文也受基金會之邀創作了「飛翔」主題的畫作。他表示，自己已是第3年跟著顱顏兒一起投稿畫作了，獲邀創作時其實心中也相當有壓力，花了一個月時間從發想到畫就這幅《飛翔》。

潘裕文分享他的創作理念，人類有非常靈光的腦袋，他每天都在腦袋中飛翔，因此畫作中呈現一個人，但腦袋上畫成一片星空，他自己小時候也因為耳朵受傷關係，聽力受到影響，尤其身為歌手，要更加努力克服在不同環境中穩定演出，希望自己的故事與畫作能夠鼓勵顱顏兒，勇敢追逐夢想。

17歲的得獎人曉恩，因先天唇腭裂，外觀與他人不同，從小時常遭受到異樣眼光，甚至讓她曾經因為自卑而不敢參與團體活動，但現在的她常到基金會擔任志工，也在母親鼓勵之下，投稿了作品《朝夢想前進》，畫作用色相當豐富，以房屋作為城牆，中間則是飛向月球的太空人，展現追逐夢想的勇氣。因為基金會的鼓勵讓她成為主動、熱心，喜歡幫助他人的孩子。

曉恩的媽媽也現身分享，自己生下雙胞胎，大女兒是單側唇顎裂寶寶、小女兒妹妹患有小耳症合併法洛氏四重症的先天心臟病；剖腹產第二天就踏入顱顏中心，看到斗大的4個字，想著襁褓嬰兒未來成長的艱辛路就落下落淚來，但志工人員立即上前陪伴，讓她感到相當溫暖，她也告訴自己要堅強，既然決定生下來，就願意承擔陪伴照顧的責任，也感謝丈夫與她共同戮力照顧姊妹倆。

曉恩媽媽表示，自己有丈夫一起照顧，是相當幸運的家庭，她看到很多媽媽都是自己帶著孩子去就診治療，十分辛苦。因此她也跟丈夫決定，要營造一個正向、溫暖的家庭，顱顏兒其實跟正常人一模一樣 ，只是要花多一點時間陪伴，要讓孩子成為正向、正直的人，成為社會上有用的人。