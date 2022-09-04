雨彈狂襲15縣市、竹苗投大豪雨 強颱軒嵐諾持續增強長胖
強烈颱風軒嵐諾上午10時的中心位置在台北的東北東方約340公里海面上，以每小時15轉21公里速度，向北轉北北東進行。近中心最大風速每秒51公尺，七級風暴風半徑300公里。
中央氣象局說，颱風過去3小時強度略為增強且暴風圈亦稍擴大，中心目前在台北東北東方海面，向北轉北北東移動，其暴風圈正逐漸通過台灣東北角陸地，對宜蘭、新北及基隆構成威脅。
中央氣象局發布豪雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天新竹縣、苗栗縣、南投縣山區有局部豪雨或大豪雨，台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣地區及台北市、雲林縣、嘉義縣、南投縣、高雄市山區有局部大雨或豪雨，基隆、新竹市、台中、南投、雲林、台南、屏東地區有局部大雨發生的機率，注意坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區慎防淹水。
大豪雨：新竹縣山區、苗栗縣山區、南投縣山區。
豪雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、宜蘭縣。
大雨：新竹市、台中市、南投縣、雲林縣、台南市、屏東縣、恆春半島。
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