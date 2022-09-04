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影／大雨下萬人泳渡日月潭 馬英九9度挑戰有要求

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭萬人泳渡今登場，天氣陰雨濕涼，但泳士風雨無阻，前總統馬英九（黑紅泳衣者）也9度下水挑戰。記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡今登場，天氣陰雨濕涼，但泳士風雨無阻，前總統馬英九（黑紅泳衣者）也9度下水挑戰。記者賴香珊／攝影

日月潭萬人泳渡去年因疫停辦，今年復辦吸引1.8萬人報名，未料軒嵐諾颱風攪局，今天登場，天氣陰雨濕涼，但泳士風雨無阻，熱情不減，「萬人下水餃」的壯觀畫面再現，前總統馬英九也9度下水挑戰，要大家「不能游比他快」。

縣府指出，受疫情影響，今年泳渡要求須接種3劑疫苗才能報名，採高標準防疫，報名人數不如往年的2萬多人，僅1萬8709人報名，今天團隊報到率9成，前總統馬英九也9度參加，並與縣長林明溱等人施放總統魚苗，象徵「生生不息」。

而萬人泳渡，上午7時由身障泳士率先開游，活動在8時許正式開幕鳴槍，而因今天雨勢忽大忽小，馬英九、林明溱2人開幕致詞均提醒泳客要留意身體狀況，馬更使出「萬年老笑話」，稱他只有一個要求，「大家要游得快，但不能比他快」。

馬英九也在為泳渡活動鳴笛後，在隨扈陪同下約在上午8時15分時下水挑戰，而馬在2018年曾游出1小時39分，2019年、2020年則分為2小時10分、2小時3分，今年同樣追求打破前年紀錄，更盼能在2小時內完成3公里長泳。

縣府表示，泳渡活動開放下水後，來自台北市的東吳大學林哲宇在上午8時前就以44分鐘第一位上岸，挑戰成功，他說，下水一開始遇到大雨，但中間有放晴，游起來感覺很舒服，水位不會太高，水溫也不會太冷。

不過，泳渡救護站表示，往年上岸處的求助泳客較多，但今年因泳渡前就下大雨，不少人下水不久就因水溫太冷感到不適而上岸，所以一反常態的，下水處救護站泳客反而較多，截至上午9時約已收治約20人，多是失溫跟抽筋，幸均無大礙。

日月潭萬人泳渡今登場，天氣陰雨濕涼，但泳士風雨無阻，熱情不減，「萬人下水餃」的壯觀畫面再現。記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡今登場，天氣陰雨濕涼，但泳士風雨無阻，熱情不減，「萬人下水餃」的壯觀畫面再現。記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡今登場，天氣陰雨濕涼，但泳士風雨無阻，前總統馬英九（中）也9度下水挑戰。記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡今登場，天氣陰雨濕涼，但泳士風雨無阻，前總統馬英九（中）也9度下水挑戰。記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡今登場，天氣陰雨濕涼，但泳士風雨無阻，熱情不減，「萬人下水餃」的壯觀畫面再現。記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡今登場，天氣陰雨濕涼，但泳士風雨無阻，熱情不減，「萬人下水餃」的壯觀畫面再現。記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡今登場，天氣陰雨濕涼，但泳士風雨無阻，熱情不減，「萬人下水餃」的壯觀畫面再現。記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡今登場，天氣陰雨濕涼，但泳士風雨無阻，熱情不減，「萬人下水餃」的壯觀畫面再現。記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡今登場，天氣陰雨濕涼，但泳士風雨無阻，前總統馬英九（中）也9度下水挑戰。記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡今登場，天氣陰雨濕涼，但泳士風雨無阻，前總統馬英九（中）也9度下水挑戰。記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡今登場，天氣陰雨濕涼，但泳士風雨無阻，前總統馬英九（中）也9度下水挑戰。記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡今登場，天氣陰雨濕涼，但泳士風雨無阻，前總統馬英九（中）也9度下水挑戰。記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡今登場，天氣陰雨濕涼，但泳士風雨無阻，熱情不減，「萬人下水餃」的壯觀畫面再現。記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡今登場，天氣陰雨濕涼，但泳士風雨無阻，熱情不減，「萬人下水餃」的壯觀畫面再現。記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡今登場，天氣陰雨濕涼，但泳士風雨無阻，熱情不減，「萬人下水餃」的壯觀畫面再現。記者賴香珊／攝影
日月潭萬人泳渡今登場，天氣陰雨濕涼，但泳士風雨無阻，熱情不減，「萬人下水餃」的壯觀畫面再現。記者賴香珊／攝影

馬英九 林明溱 萬人泳渡 日月潭

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