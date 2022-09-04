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軒嵐諾大雨挹注 基隆緊張水情得以緩解
受軒嵐諾颱風外圍環流影響，台水公司表示，基隆河與雙溪溪川流量均有效回升，使基隆地區緊張之水情得以緩解。
台水表示，基隆地區主要供水水庫為新山水庫，該水庫為離槽水庫，於豐水期時將基隆河水存蓄至新山水庫，並於每年6月至8月間枯水期改採新山水庫原水供水。
台水指出，今年基隆地區自6月25日至8月底止，氣候明顯異常，降雨量僅為歷年平均雨量34%，新山水庫蓄水量更僅剩31%左右，所幸軒嵐諾颱風帶來久違的降雨，使得基隆河水位有效回升，不但足以滿足基隆民眾每日用水，台水公司更能將基隆河多餘的水量抽送至新山水庫蓄存。
台水公司也呼籲，雖然颱風帶來降雨緩解基隆地區水情，惟新山水庫蓄水量僅三成多，需緩步蓄升水量，請民眾有水當思無水之苦，務必節約用水，珍惜水資源，將水資源做最有效的利用。
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