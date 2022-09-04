軒嵐諾大雨挹注 基隆緊張水情得以緩解

不少人聽過「 冥婚」，長輩也會叮嚀年輕人「路邊看到紅包不要撿」，就怕成了被要求冥婚的對象。但很少人知道冥婚的由來及「婚禮儀式」的眉角；民俗專家表示，迎娶「孤娘」要趕在天亮前，還有男子是為「過運」而主動想要冥婚。但冥婚也講求緣分，即使找到對象也要經雙方同意，強求不來。

2022-09-04 09:00