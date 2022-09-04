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不斷更新／軒嵐諾變強變胖 20縣市4日停班課一覽

軒嵐諾風雨未如預期劇烈？ 專家直指關鍵原因

僅此一檔 新營監理站明起8888等吉祥車牌網路競標

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
交通部公路總局嘉義區監理所新營監理站明起一連3天辦自用小客車車牌網路競標。圖／新營監理站提供
交通部公路總局嘉義區監理所新營監理站明起一連3天辦自用小客車車牌網路競標。圖／新營監理站提供

交通部公路總局嘉義區監理所新營監理站，明起上午11點至7日上午11點將受理自用小型車網路車牌標售，此次為新營站今年唯一一次辦理，有換牌需求民眾可把握機會。

新營監理站站長陳啟文表示，這次辦理自用小型車代碼「BDM-5001~BDM-9999」 網路車牌標售，有意參加競標民眾，請備妥自然人憑證IC卡及晶片讀卡機，且成為監理服務網會員，即可至監理服務網參加競標。

新營監理站說，本次標售車牌分三等級競標：第一級牌照號碼四個相同的數字有:5555、 6666、7777、8888、9999，計有5副，底價為新台幣6千元；第二級牌照號碼有:5566、5577、5588、5599、6677、6688、6699、7788、7799、8899、5678及6789，計12副。

第三級牌照號碼為第一、二級競標號碼以外車主自選號碼，第二級及第三級號牌底價為新台幣3千元。

站方表示，得標者應於決標後24小時內轉帳完成匯款，並於決標次日起3個月內申領牌照；除禁領牌照及應在管轄監理單位辦理領牌車輛(如：公務車、校車、幼童專用車、特種車等)外，均可跨區標選號牌。

建議民眾投標前，請先閱讀投標須知及流程等說明，詳細資料公布於「監理服務網-選號標牌」專區內， 洽詢電話（06）6352845分機111。

監理站 交通部 嘉義

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