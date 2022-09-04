「幸好沒再靠近台灣」 彭啟明：近強颱水準 將成長擴大

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，軒嵐諾颱風目前在台灣東北東方約280公里處，持續往北前進，中心風速為48m/s，已經接近於強颱水準，結構也整合完成，預期還會成長擴大。

彭啟明說，新北市的東北角沿海風速頗大，例如鼻頭角以有平均風9-10級，陣風到11級，仍是相當有威力，「幸好沒再靠近台灣，否則劇本會差很大」。

彭啟明表示，這波外圍水氣，對台灣的水情有很大幫助，目前石門水庫已經蓄水率超過90%、翡翠水庫69%，預計還會成長。今天午後風雨會開始趨緩，晚上會更減緩，但仍有局部殘留雲系，偶有局部陣雨。

軒嵐諾的颱風眼清晰可見，彭啟明說，經過一天多，顯著的回春了。真是少有強颱變中颱再變成強颱的案例。預期將再成長為強颱，將直撲南韓，「這壓力會很大」。

天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，中度颱風軒嵐諾在昨天逐漸加速往北到北北西移動，晚上暴風圈輕觸東北角，除了受到地形阻擋的花東外，各地都有陣雨發生，其中降雨最顯著的就是迎風面的中北部山區，從周五起累積到現在，桃竹、新北市到宜蘭縣都有觀測到400毫米以上的雨量，並還在向上累積。

李至晟說，各地沿海風浪也是相當明顯，除了離島的蘭嶼曾經出現12級陣風外，各地沿海也普遍在8-9級以上。目前軒嵐諾颱風中心已經通過琉球群島，白天就會往北進入東海並遠離，預計今天海上跟陸上警報就會陸續解除。

李至晟表示，只是因為颱風北上，台灣的風向將會轉為偏西到西南，西半部變成迎風面，讓水氣從台灣海峽移入，山區因為地形舉升，降雨會比平地更明顯。

李至晟說，今天白天降雨還不會馬上緩和下來，偶爾有雨帶通過時，也會短時間內風勢雨勢都變得相當驚人，氣象局也持續地發布豪雨、大雨特報，所以還是不太適合出遊，要外出也請務必帶上雨具，並隨時注意安全。要等到今晚水氣進一步減少後，各地的降雨空檔拉長，這時候颱風的影響才能宣布告一段落。

明天上班日，李至晟說，台灣還是先受到颱風北上後引進的西南風影響，清晨到上午中南部平地有沿海對流移入並帶來短暫雨的機會，午後則還是有熱對流發展，並順著風向往東北，進而影響中南部深山，還有北宜山區跟東北角一帶。

李至晟說，因為是對流雲帶來的降雨，所以還是有短時較大雨勢機會，而一些地方在這幾天中也累積了不少雨量，土石比較鬆軟，容易有坍方或落石，提醒用路人近期行經山區時要特別留意路況。

李至晟說，周二起將有微弱的東北風南下，而且在軒嵐諾颱風北上後，太平洋高壓強度有所減弱，熱帶洋面上也暫時沒有顯著系統發展的跡象，所以目前看起來類似的環境有機會持續到下個周末。