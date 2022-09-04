快訊

不斷更新／軒嵐諾變強變胖 20縣市4日停班課一覽

軒嵐諾風雨未如預期劇烈？ 專家直指關鍵原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

軒嵐諾將稍增強變胖 氣象局估這時間降雨開始趨緩

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
林秉煜說，目前颱風眼位置清晰可見，受到颱風外圍環流影響，北台灣、中部地區上午降雨情況還會持續。圖／取自氣象局直播
林秉煜說，目前颱風眼位置清晰可見，受到颱風外圍環流影響，北台灣、中部地區上午降雨情況還會持續。圖／取自氣象局直播

中央氣象局持續發布中度颱風軒嵐諾海上陸上颱風警報。軒嵐諾颱風上午6時的中心位置在台北的東北東方約320公里海面上，以每小時15轉19公里速度，向北進行。近中心最大風速每秒48公尺（約每小時 173 公里），七級風暴風半徑280公里。

氣象局預報中心課長林秉煜說，中颱軒嵐諾暴風圈正逐漸通過東北角陸地，對宜蘭、新北及基隆構成威脅。氣象局預計此颱風強度有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

林秉煜說，主要是因為它北上過程當中，周圍環境使得它有利於再度發展起來。颱風目前距離我們很近，台灣附近海浪高度都有2至4米。恆春半島、蘭嶼、綠島地區也都有超過10級陣風。

至於降雨部分，林秉煜說，從前天到現在新竹縣總累積雨量561毫米，其次包含桃園、新北、宜蘭、台北的雨量都超過300毫米。今天上半天到中午之前下雨情況還是會持續，連續性降雨，山區活動要特別注意安全。台中以北、南投、中部山區等都有大雨、豪雨。

林秉煜表示，目前颱風眼位置清晰可見，受到颱風外圍環流影響，北台灣、中部地區上午降雨情況還會持續。另外，台南、高雄、屏東也有短延時強降雨，預估下半天就會逐漸緩和。北台灣、中部山區上午雨勢仍明顯，午後起雨勢漸緩，晚上8時之後北部降雨趨於零星。

風力部分，林秉煜說，北台灣尤其東北角、大台北、宜蘭等接近颱風地方，風力達到9-10級，此外，台北市的市區陣風都達到8級以上。受到西北風、西風影響，恆春半島風力特別強，蘭嶼過去觀測到13級。今天上午仍有8級陣風出現，晚間風力減弱。今天白天風力仍比較明顯。

風力預測。圖／氣象局提供
風力預測。圖／氣象局提供
定量降水預報。圖／取自氣象局網站
定量降水預報。圖／取自氣象局網站
軒嵐諾颱風路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站
軒嵐諾颱風路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站
未來風力趨勢。圖／氣象局提供
未來風力趨勢。圖／氣象局提供
軒嵐諾颱風上午6時的中心位置在台北的東北東方約320公里海面上，以每小時15轉19公里速度，向北進行。圖／取自氣象局網站
軒嵐諾颱風上午6時的中心位置在台北的東北東方約320公里海面上，以每小時15轉19公里速度，向北進行。圖／取自氣象局網站

颱風 軒嵐諾 氣象局

延伸閱讀

軒嵐諾風雨未如預期劇烈？ 專家直指關鍵原因

新竹縣大豪雨！ 雨彈狂襲北台灣 暴風圈正通過東北角

軒嵐諾暴風圈昨夜觸陸 陸警、海警預估解除時機曝

軒嵐諾暴風圈23:00觸陸 宜蘭、新北、基隆嚴防風雨

相關新聞

全身型過敏致命快 醫籲廣設救命針

一名九歲小孩因氣喘做減敏治療，某次療程後卻出現全身型過敏反應，沒幾分鐘就呼吸困難、失去意識，送至急診已陷昏迷，經搶救仍在...

人生一定要熱血一次 網推環島選這交通工具最方便！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「環島旅行交通工具」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的環島旅行六大交通工具排行。

金色海浪來襲！全台金針花熱門景點登場

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「金針花」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的七大金針花景點。

「幸好沒再靠近台灣」 彭啟明：近強颱水準 將成長擴大

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，軒嵐諾颱風目前在台灣東北東方約280公里處，持續往北前進，中心...

軒嵐諾將稍增強變胖 氣象局估這時間降雨開始趨緩

中央氣象局持續發布中度颱風軒嵐諾海上陸上颱風警報。軒嵐諾颱風上午6時的中心位置在台北的東北東方約320公里海面上，以每小...

長期推動社區糖尿病篩檢 獅子會新總監紀乃正助偏鄉

國際獅子會300F區新任總監紀乃正醫師日前接任，紀乃正自2018年發揮醫療專長，長期培訓「社區糖尿病種子教官」推動糖尿病...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。