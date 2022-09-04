軒嵐諾將稍增強變胖 氣象局估這時間降雨開始趨緩

中央氣象局持續發布中度颱風軒嵐諾海上陸上颱風警報。軒嵐諾颱風上午6時的中心位置在台北的東北東方約320公里海面上，以每小時15轉19公里速度，向北進行。近中心最大風速每秒48公尺（約每小時 173 公里），七級風暴風半徑280公里。

氣象局預報中心課長林秉煜說，中颱軒嵐諾暴風圈正逐漸通過東北角陸地，對宜蘭、新北及基隆構成威脅。氣象局預計此颱風強度有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

林秉煜說，主要是因為它北上過程當中，周圍環境使得它有利於再度發展起來。颱風目前距離我們很近，台灣附近海浪高度都有2至4米。恆春半島、蘭嶼、綠島地區也都有超過10級陣風。

至於降雨部分，林秉煜說，從前天到現在新竹縣總累積雨量561毫米，其次包含桃園、新北、宜蘭、台北的雨量都超過300毫米。今天上半天到中午之前下雨情況還是會持續，連續性降雨，山區活動要特別注意安全。台中以北、南投、中部山區等都有大雨、豪雨。

林秉煜表示，目前颱風眼位置清晰可見，受到颱風外圍環流影響，北台灣、中部地區上午降雨情況還會持續。另外，台南、高雄、屏東也有短延時強降雨，預估下半天就會逐漸緩和。北台灣、中部山區上午雨勢仍明顯，午後起雨勢漸緩，晚上8時之後北部降雨趨於零星。