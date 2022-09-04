聽新聞
test
0:00 / 0:00
軒嵐諾將稍增強變胖 氣象局估這時間降雨開始趨緩
中央氣象局持續發布中度颱風軒嵐諾海上陸上颱風警報。軒嵐諾颱風上午6時的中心位置在台北的東北東方約320公里海面上，以每小時15轉19公里速度，向北進行。近中心最大風速每秒48公尺（約每小時 173 公里），七級風暴風半徑280公里。
氣象局預報中心課長林秉煜說，中颱軒嵐諾暴風圈正逐漸通過東北角陸地，對宜蘭、新北及基隆構成威脅。氣象局預計此颱風強度有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。
林秉煜說，主要是因為它北上過程當中，周圍環境使得它有利於再度發展起來。颱風目前距離我們很近，台灣附近海浪高度都有2至4米。恆春半島、蘭嶼、綠島地區也都有超過10級陣風。
至於降雨部分，林秉煜說，從前天到現在新竹縣總累積雨量561毫米，其次包含桃園、新北、宜蘭、台北的雨量都超過300毫米。今天上半天到中午之前下雨情況還是會持續，連續性降雨，山區活動要特別注意安全。台中以北、南投、中部山區等都有大雨、豪雨。
林秉煜表示，目前颱風眼位置清晰可見，受到颱風外圍環流影響，北台灣、中部地區上午降雨情況還會持續。另外，台南、高雄、屏東也有短延時強降雨，預估下半天就會逐漸緩和。北台灣、中部山區上午雨勢仍明顯，午後起雨勢漸緩，晚上8時之後北部降雨趨於零星。
風力部分，林秉煜說，北台灣尤其東北角、大台北、宜蘭等接近颱風地方，風力達到9-10級，此外，台北市的市區陣風都達到8級以上。受到西北風、西風影響，恆春半島風力特別強，蘭嶼過去觀測到13級。今天上午仍有8級陣風出現，晚間風力減弱。今天白天風力仍比較明顯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言