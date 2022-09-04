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長期推動社區糖尿病篩檢 獅子會新總監紀乃正助偏鄉

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
長期推動社區糖尿病篩檢，獅子會新總監紀乃正助偏鄉。圖／紀乃正醫師提供
長期推動社區糖尿病篩檢，獅子會新總監紀乃正助偏鄉。圖／紀乃正醫師提供

國際獅子會300F區新任總監紀乃正醫師日前接任，紀乃正自2018年發揮醫療專長，長期培訓「社區糖尿病種子教官」推動糖尿病篩檢深入社區，也培訓720位獅友，為數萬民眾篩檢，提醒民眾為健康把關，深入各地社區、偏鄉，熱心公益，將醫療資源帶入社區。

「只要車開得出門就看診」，醫師紀乃正曾帶領團隊至瑪陵、友蚋山區駐點看診，細心和用心讓山區年長者豎起拇指說讚，因母親住偏遠鄉下不方便到醫院看病，他醫學院畢業後實習，要求母親健康檢查才發現腎臟功能不好，為此他選擇在妻子的故鄉七堵落腳，將醫療資源帶入社區。

紀乃正獅友為七堵女婿，夫人潘世卿是已故七堵仕紳潘春男的長女。紀乃正是執業醫師，在七堵開設紀醫師診所以及基隆市區信一路的國泰家醫診所，承續岳父潘春男為善、熱心公益不落人後的精神，

紀乃正接任總監典禮上，捐贈LCIF國際基金10萬美元，並捐獻LCTF台灣基金新台幣50萬元，他在1996年加入國際獅子會，歷任分會長、分區及專區主席、講師團團長，並歷練獅子會各項重要領導職務。

2018年發揮醫療專長發起培訓「社區糖尿病種子教官」為糖尿病篩檢深入社區，獲得國際獅子會300F區基宜花東獅友的重視，培訓720位獅友，為數萬民眾篩檢，提醒民眾為健康把關。這項活動並獲國際總會肯定推崇，任命紀醫師為國際糖尿病防治專案主席，將培訓對象擴及全台獅友。

長期推動社區糖尿病篩檢，獅子會新總監紀乃正助偏鄉。圖／紀乃正醫師提供
長期推動社區糖尿病篩檢，獅子會新總監紀乃正助偏鄉。圖／紀乃正醫師提供
長期推動社區糖尿病篩檢，獅子會新總監紀乃正助偏鄉。圖／紀乃正醫師提供
長期推動社區糖尿病篩檢，獅子會新總監紀乃正助偏鄉。圖／紀乃正醫師提供
長期推動社區糖尿病篩檢，獅子會新總監紀乃正助偏鄉。圖／紀乃正醫師提供
長期推動社區糖尿病篩檢，獅子會新總監紀乃正助偏鄉。圖／紀乃正醫師提供

獅子會 糖尿病

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