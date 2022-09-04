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軒嵐諾暴風圈觸陸 氣象局：宜蘭、新北、基隆嚴防風雨

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軒嵐諾暴風圈昨夜觸陸 陸警、海警預估解除時機曝

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
軒嵐諾颱風移動速度緩慢，昨夜信義商圈湧現不少逛街人潮，氣象局預計今天中午左右能解除陸上颱風警報。記者余承翰／攝影
軒嵐諾颱風移動速度緩慢，昨夜信義商圈湧現不少逛街人潮，氣象局預計今天中午左右能解除陸上颱風警報。記者余承翰／攝影

中颱軒嵐諾持續沿著台灣東方海面北上，中央氣象局預報員謝佩芸表示，其暴風圈已於昨天晚間11時接觸東北角陸地，並持續針對基隆市、新北市及宜蘭縣發布陸上颱風警報，要特別留意劇烈風雨。

謝佩芸也說，從目前路徑預測來看，預計今天中午左右能解除陸上颱風警報、暴風圈脫離台灣陸地範圍；海上颱風警報則預計要到今天晚間才能解除，不過實際解除時間仍要看颱風動態而定。

氣象局提醒，今天上午受颱風影響仍明顯，北部、東北部降雨持續且全面，容易出現局部大雨或豪雨，尤其北部山區有局部大豪雨發生的機率，中南部的降雨雖然較為短暫，不過在中部山區仍須留意有大雨或豪雨發生，只有花東降雨相對較為局部。

氣象局說，巴士海峽及台灣附近各海面風浪偏大；基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，避免前往海邊活動。颱風及其外圍環流影響，蘭嶼將有10至12級強陣風，新北市東北角、北海岸地區及恆春半島有10至11級強陣風。

氣象局也提醒，台灣北部、東北部、東南部及高雄、屏東沿海空曠地區、馬祖、綠島易有9至10級強陣風，台北盆地、台中至台南沿海空曠地區及澎湖亦有較強陣風，請注意。

軒嵐諾颱風移動速度緩慢，昨夜信義商圈湧現不少逛街人潮，氣象局預計今天中午左右能解除陸上颱風警報。記者余承翰／攝影
軒嵐諾颱風移動速度緩慢，昨夜信義商圈湧現不少逛街人潮，氣象局預計今天中午左右能解除陸上颱風警報。記者余承翰／攝影

颱風 氣象局

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