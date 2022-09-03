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過敏致命2／全身過敏救命針有望納健保 過敏急救三重點

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導

台灣每年約新發生1700例全身型過敏反應，若未能立即注射腎上腺素，致死率高達1%。面對醫界呼籲將腎上腺素自動注射器納入健保給付。健保署表示，8月已收到廠商提案，現已進入新藥收載前的必要程序。至於是否比照AED，要求特定場所納入常備急救物資，衛福部醫事司長劉越萍表示，醫學會可發文提供效益評估等資料，後續將研議。

健保署醫審及藥材組科長連恆榮表示，廠商8月提案申請將腎上腺素自動注射器納入健保給付，現在要先進行醫療科技評估、排專家諮詢會議，這段約需三個月。接下來看諮詢會議決議如何，是否需請廠商補件，最後再由共同擬定會議做出最後決定。

兒童急診醫學會理事長李建璋表示，他有個姪女在美國讀幼兒園，上學第一天老師就要所有孩子努力記住幾位同學「不能吃的東西」。現在有嚴重食物過敏的孩子愈來愈多，一間幼兒園就可能高達三分之一，老師和校護都要學會使用自動注射器，會過敏的孩子大都有隨身攜帶自動注射器，這就是高所得國家目前共同的特色。希望台灣順利推動納入給付，同時也要積極辦理教育訓練，讓大人小孩都懂得善用工具。

林口長庚醫院兒童過敏科教授姚宗杰表示，全身型過敏反應發生時，要記得「急救三件事」。首先要叫119，就算短暫休息後感覺改善，仍建議就醫觀察，因有時候會出現第二波全身過敏反應。第二件事就是要趕快注射腎上腺素。第三是要讓患者平躺或坐下，不要站立。因為站姿會加劇低血壓，導致死亡率增加，所以若患者為嬰孩或小孩，要記得抱橫的。

姚宗杰表示，確定狀況都穩定後，建議應找過敏免疫專科醫師，讓醫師確定診斷，並協助找出誘發因子或過敏原，學習「衛教三件事」，以利後續預防。

首先，病人要學會趨吉避凶，避免接觸過敏原。第二，如果很難避開，就要學習注意警訊症狀，才能在第一時間察覺。第三，就是要學會急救方法。送醫都需要時間，但不馬上救恐有生命危險，所以醫師都會建議病人隨身帶著腎上腺素自動注射器，要注意效期，也要學會使用它。

健保 過敏反應 醫師

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