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過敏致命1／全身型過敏黃金救援僅30分 籲廣布救命針點

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
全身型過敏反應恐在短時間內致命，黃金救援時間僅5到30分鐘。圖非當事兒童。圖／本報資料照
全身型過敏反應恐在短時間內致命，黃金救援時間僅5到30分鐘。圖非當事兒童。圖／本報資料照

一名9歲小孩因氣喘到診所做減敏治療，某次療程打完針出現全身型過敏反應（Anaphylaxis），沒幾分鐘就呼吸困難、躁動、失去意識，被緊急送到醫學中心急診室時已經陷入昏迷，瞳孔放大。緊急插管後送到兒童加護病房，醫療團隊傾全力照顧，仍在16天後因併發敗血性休克而死亡。

林口長庚醫院兒童過敏科教授姚宗杰表示，全身型過敏反應發作時，症狀來得又快又急，有時只是皮膚出疹、粘膜腫脹、腹痛腹瀉嘔吐，較不危及生命，但也可能導致呼吸困難、心律不整、低血壓、休克，無論成人兒童都可能致命，死亡率約1至1.4%，從發病到呼吸心臟衰竭，黃金救援時間只有短短5到30分鐘，對病人或醫師都是猝不及防的恐怖經驗。

姚宗杰說，曾經發生嚴重過敏反應的病患，都應該隨身準備救命針「腎上腺素自動注射器（Epipen）」，以便即 自救。只要從大腿外側打進肌肉，可快速擴張氣管、收縮血管，幫助病人暢通呼吸道、提高血壓，有大約13.8%病人發作後需要打兩支。有打和沒打，到了醫院可能就是「急診觀察後回家」和「入住加護病房」的天壤之別。

不過，腎上腺素自動注射器並無健保給付，一支要4000到5000元，不好買，買到效期還可能只有一年。姚宗杰建議，希望健保納入給付，或比照AED方式佈建於高風險場域，「畢竟人命關天，應考慮別讓病人全自費。」

姚宗杰指出，全身型過敏反應不罕見，歐美推估終生盛行率達0.5至2%，男性比女性風險高，常見誘因包括藥物，約占5成、食物約三成、蟲螫毒液和不明原因各一成。他分析2001到2013年健保數據發現，台灣發生率約為10萬分之7.3，發生率逐年增加，每年以5%速度成長，很快可追上歐美。

「兒童發生率增加最快，以每年9%的速度成長，主要來自於食物過敏的增加。」姚宗杰說，至於長者，70歲以上全身性過敏反應超過一半需要住院，住院者有一半得住到加護病房，有心血管共病者嚴重度也會增加。

姚宗杰估算，台灣每年約新發生1700例全身型過敏反應，致死率1%換算就是17條人命。若健保給付一人一支4000元的腎上腺素自動注射器，等於花760萬就能挽救17條人命，還省去後續重症照護的費用。另外，也希望衛福部考慮像布建AED一樣，依法請教育部買給學校，並要求養蜂場、登山隊、一定規模的公共場所都要將之納入基本常備急救物資。

過敏反應 健保 AED

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