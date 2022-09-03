美國頂尖阿卡貝拉團體「TAKE 6」展開北中南巡演 好評破表

美國人聲樂團「TAKE 6」本周在台展開北中南三地巡迴開唱，昨結束台北國家音樂廳演出，六人一出場直接開唱，連續十五首歌曲，不停歇地把現場氣氛炒到最高點，全場觀眾掌聲不斷、呼聲連連，今晚在臺中國家歌劇院演出，九月六日最終場於高雄衛武營，鼓勵南部的朋友把握最後購票機會。

TAKE 6首場台灣巡迴音樂會由歐開合唱團擔任開場嘉賓，緊接著就是主角TAKE 6以一首節奏輕快的歌曲帶動氣氛，從那一刻便能感受到團員們之間的默契及對歌唱的喜愛，低音部分宛如電子音樂般震撼，高音高亢卻輕盈，難以想像是全人聲表演，和弦難度非比尋常，讓觀眾直呼「太過癮了！」。表演過程中與觀眾聊到表演的時機正逢疫情，團員Khristian Dentley說「正因為這個時候，我們更要飄洋過海把歡樂帶給大家，即便戴著口罩，我們仍能從大家的眼中看見笑容。」如此暖心的對話，加上出神入化的人聲演出，讓現場觀眾度過了一個浪漫又幸福的夜晚。

根據主辦單位透露，TAKE 6事前沒有提供任何歌單，表演內容皆是抵達場館後依照現場氛圍而定，當天台下觀眾不乏有台灣人聲樂團、知名音樂人等，這種一切全憑感覺，卻能信手捻來的風格，獲得在場所有人的敬佩，且整場演出沒有過於花俏的安排，單純用歌聲獻給台灣觀眾，是一場不可錯過的高品質演出。

由聯合數位文創及Vocal Asia主辦的「阿卡貝拉天團TAKE 6」台灣巡迴音樂會，最終場於高雄衛武營音樂廳演出，購票可享九折優惠，有興趣觀眾把握機會上udn售票網，客服專線(02)2649-1688。