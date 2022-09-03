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高雄龍眼蜜產量降但不加價 以好滋味續與老主顧博感情

聯合報／ 記者陳弘逸王昭月／高雄即時報導
高雄今年初因降雨及寒流緣故，龍眼開花不理想，連帶影響蜂蜜產量，但蜂農念及老顧客，盡管產量下挫，仍未加價。圖／高市農業局提供
高雄今年初因降雨及寒流緣故，龍眼開花不理想，連帶影響蜂蜜產量，但蜂農念及老顧客，盡管產量下挫，仍未加價。圖／高市農業局提供

南部今年初受降雨影響，高雄阿蓮、田寮及內門等地龍眼開花不理想，龍眼花約僅開花1成，連帶影響蜂蜜產量，不過蜂農今天仍不畏風雨參加在高雄大崗山風景區舉辦的蜂蜜文化節，且價格未調漲，用國產好蜜持續與老主顧「博感情」。

高雄蜂蜜年產量約1487公噸，占全國11%，出產的蜂蜜包括荔枝蜜、龍眼蜜及百花蜜，以龍眼蜜為最大宗，產地集中在岡山、燕巢、阿蓮及田寮等區，因質地純正，素有「蜜中極品」稱譽。

高雄大崗山具有特殊的石灰岩地質，產出的龍眼蜜香氣獨特、質地滑潤，國內約7成龍眼蜜產自此地。不過今年初因降雨、寒流等緣故，3、4月間龍眼開花不理想，連帶影響蜂蜜產量，推估大崗山地區蜂蜜僅剩1成。

盡管物稀為貴，今年價格有調漲空間，但蜂農念及老顧客，並未漲價，且不畏軒嵐諾颱風來襲，在大崗山風景區續辦第21屆蜂蜜文化節，方便老主顧購買，高雄市長陳其邁也到場為蜂農打氣。

陳其邁表示，面對極端氣候，農林漁牧常會面臨很大的挑戰，像今年龍眼花就只開1成左右，影響到蜂農採收，因此市府農業局結合在地青年，推出精美包裝，也跟電商平台合作，讓蜂農能增加收益。

陳其邁當場掛保證，高雄出產的蜂蜜都嚴選品質，通過相關農藥驗測，通過評鑑的好蜂蜜。

蜂蜜 陳其邁 高雄市長 蜜蜂

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