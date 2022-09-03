高雄健仁醫院引進AI智能MRI 癌篩添利器

高雄健仁醫院為提升醫療品質，斥資5000萬引進新型德國AI智能1.5T磁振造影儀（MRI），高解析度水分子擴散影像，可大幅提高乳房、攝護腺、腦等癌症的篩檢率，醫療服務再添利器。

健仁醫院為提供給社區民眾更優化的醫療服務品質，2021年評估引進新型德國AI智能1.5T磁振造影儀，歷經10個月籌備，本月2日揭牌啟用，73歲疑有攝護腺癌風險的陳先生，成為這套MRI受檢的第一人，過程舒適愉快。

健仁醫院醫務副院長蘇聖村表示，陳先生因為夜尿及頻尿症狀到泌尿科接受檢查，發現攝護腺特異抗原（PSA）數值異常，醫師原建議他切片檢查，但病人年紀大，認為切片風險高，經與醫師討論及評估後，選擇做MRI。

放射科醫師吳鵑伶說，醫院引進的MRI。是最先進的1.5T磁共振成像系統，短磁體超靜音的設計，讓受檢者能在一般交談的音量環境中快捷且愉悦地完成檢查。此外短隧道的設計，連幽閉恐懼症患者都能完成檢查，對不耐長時間掃描的老人或幼童受檢者尤其適用。

她表示，1.5T磁振造影儀（MRI）具有高解析度水分子擴散影像，也配備具人體工學設計的高通道數的骨關節線圈，讓受檢者能在舒適無壓力的情況下達到解析度最高的篩檢。此外，與人體型相仿的圓柱狀勻場技術，讓掃描影像時無暗角且不變形，大幅提升影像均勻度與精準度外。

蘇聖村說，MRI的檢查在醫學中心都需花數月的時間才能安排得上，健仁醫院引進MRI磁振造影儀，可縮短民眾排檢的等候時間。