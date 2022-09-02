入境旅客漸增 桃園機場今起優化疏運措施

桃園機場昨日晚間出現入境旅客因等候防疫計程車大排長龍，連帶影響唾液快篩流程。桃園機場公司今日對此回應，昨日下午三時起因抵達航班較集中，導致尖峰時段入境旅客較多，須花較多時間等候採檢及搭乘防疫車輛離開機場，昨日已緊急疏導，今日將再協調200輛計程車加入，也立刻精進疏運及動線優化措施。

機場公司說，桃園機場防疫車隊現有數量已達1146輛，持續與松山機場防疫計程車及計程車業者協調，視入境旅客情形機動支援，並協請台灣大車隊支援200輛計程車投入疏運，今日傍晚起，增援桃園機場防疫車隊量能，持續再調度擴增。

機場公司今日邀集相關單位進行會勘，視防疫車隊量能、候車人潮、管制區內旅客數量等因素，適時啟動分流疏導機制，入境旅客進入入境大廳即依據離場方式，包括防疫計程車、租賃車、親友接送、自行駕車、防疫巴士分流，加速旅客採檢與後續離場速度，經疾管署現勘後自即日起試行。

機場公司也跟勞動部協調通知移工仲介業者，自即日起至9月16日期間，入境移工離場限搭乘防疫巴士，或由業者自行安排車輛載運移工，提升大量旅客疏運效率；另也會在尖峰時段加開防疫巴士，呼籲旅客多加利用防疫巴士，前往指定居檢處所。