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高接梨界LV 寶島甘露梨王黃志忠奪冠

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
今天中午，台中市后里區農會在月眉觀光糖廠餐廳舉辦「111年度台中市寶島甘露梨果品評鑑活動」，評審評鑑中。圖／台中市農業局
今天中午，台中市后里區農會在月眉觀光糖廠餐廳舉辦「111年度台中市寶島甘露梨果品評鑑活動」，評審評鑑中。圖／台中市農業局

台中市后里區農會今在月眉觀光糖廠餐廳舉辦「111年度台中市寶島甘露梨果品評鑑活動」，共60組農民報名參賽，寶島甘露梨果實大且有淡淡蔗香，有「高接梨界LV」稱號，是夏日消暑解渴聖品。評鑑最終由后里區農友黃志忠拔得頭籌，榮獲今年度「寶島甘露梨王」。

台中市農業局說明，這次評鑑活動邀請行政院農業委員會台中區農業改良場、農業藥物毒物試驗所、國立中興大學等農業學術機構代表擔任評審，並根據寶島甘露梨外觀、果形、質地、風味、糖度等項目進行評分；第1名可獲得獎金2萬元，第2名獎金1萬元，第3名獎金5000元，並均可獲贈獎牌。

經評審仔細品嘗、評分後，由后里區黃志忠勇奪第一，第2名則為后里區柯遜月、蔣新棟，第3名分別為后里區吳昌明、蔣金能、楊黨華。

農業局提到，寶島甘露梨是苗栗縣卓蘭鎮劉申權先生耗時20多年，以台中區農業改良場培育的晶圓梨和新興梨等品種，親本培育而成。

寶島甘露梨易栽植且果實碩大、果核小而不酸，並帶有淡淡的甘蔗香氣，產期約在每年7月底至9月初，口感細緻，富含水分、維他命、鈣、膳食纖維等營養，有「高接梨界LV」別稱。

農業局指出，寶島甘露梨是台灣自己培育出來的品種，甜美多汁好管理，已是國產優質梨穗的主要來源，台中市約有440位農民已取得品種授權可合法生產，面積約700公頃，年產量約1.4萬公噸，主要栽培地區分布於和平、東勢、后里及石岡等地。

今天中午，台中市后里區農會在月眉觀光糖廠餐廳舉辦「111年度台中市寶島甘露梨果品評鑑活動」，評審評鑑中。圖／台中市農業局
今天中午，台中市后里區農會在月眉觀光糖廠餐廳舉辦「111年度台中市寶島甘露梨果品評鑑活動」，評審評鑑中。圖／台中市農業局
今天中午，台中市后里區農會在月眉觀光糖廠餐廳舉辦「111年度台中市寶島甘露梨果品評鑑活動」，評審評鑑中。圖／台中市農業局
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今天中午，台中市后里區農會在月眉觀光糖廠餐廳舉辦「111年度台中市寶島甘露梨果品評鑑活動」，評審評鑑中。圖／台中市農業局
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后里 台中市 農民

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