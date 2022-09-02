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8旬婦暈眩易累+皮膚過敏 意外揪骨髓增生性腫瘤

中央社／ 台北2日電
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

8旬黃姓婦人近年容易疲倦，還暈眩到站不住，原以為老化，竟是罹患骨髓增生性腫瘤，治療後重拾社交生活。醫師提醒，虛弱、搔癢、盜汗、耳鳴、體重減輕等都是警訊，可抽血檢查。

骨髓增生性腫瘤關懷協會今天舉行成立記者會，嘉義長庚醫院血液腫瘤科主治醫師陳志丞簡報指出，骨髓增生性腫瘤是骨髓造血幹細胞基因突變，導致骨髓造血不受控制異常增生，除了真性紅血球增生症（PV），還包括原發性血小板增生症（ET）以及原發性骨髓纖維化（MF）等。

常見症狀除了容易疲倦、夜間盜汗、搔癢、發燒、耳鳴、頭痛、失眠，患者還可能伴隨有脾臟腫大，所以有些人會出現腹脹、食慾不振、體重減輕等。

此外，因為血液太濃稠，患者也可能有血液循環障礙，包括頭暈或是視力模糊，甚至手腳末端因為血液循環障礙出現手麻腳麻等症狀。

陳志丞表示，這個疾病若是沒有獲得良好控制與定期追蹤，未來不僅中風、心肌梗塞風險比一般人高，還可能進一步發展成續發性骨髓纖維化與急性血癌。

但因不常見、症狀又不具有特異性，陳志丞表示，國外研究發現，這類疾病患者從出現症狀、到就醫確診，平均約2年時間，且其中超過6成病人是因為中風、流鼻血、血尿、肺栓塞等出血或是血栓事件才確診。

病友黃姓婦人到場分享經驗說，4年前到診所做一般抽血檢查，發現自己血紅素等數值都異常高，高到診所第一時間以為檢體被污染，經轉診確認她罹患了真性紅血球增生症，才發現原來她變得容易疲倦、經常暈眩到站不起身、三不五時皮膚過敏，不是老化象徵，而是骨髓造血過度的症狀。

台灣骨髓增生性腫瘤關懷協會理事長侯信安表示，不管是年輕人或是年紀大的患者，臨床上都曾遇到已經出現心肌梗塞、腦中風才診斷出來。

針對高危險族群，除了放血之外，通常會合併口服化療藥物或者是干擾素治療。侯信安說，近年美國FDA、歐盟EMA以及台灣等多國核准新型長效干擾素用於真性紅血球增生症治療，健保署已於9月1日通過，針對部分極高危險、對傳統治療效果不好的族群提供健保給付。

腫瘤 患者 腦中風

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