中秋將至堵非洲豬瘟 陳吉仲今台中視察邊境郵包查驗
中秋節將屆，非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳吉仲，今天視察台中郵局邊境郵包查驗作業，他說，感謝跨部會努力，我國至今為亞洲少數的非疫區。中秋節前為含豬肉郵包輸入高峰期，今天視察希望確認每個環節都執行到位，將非洲豬瘟除阻絕於境外，境內廚餘措施也會查緝到位並重罰。
陳吉仲今天視察台中郵局邊境郵包查驗作業，包括高風險郵包分流、檢疫犬查驗，X光檢驗、檢疫開箱查驗等。
陳吉仲說，首先要代表行政院長蘇貞昌、台灣養豬戶，感謝跨部會的幫忙與努力，把非洲豬瘟阻絕於境外，守住國內700億豬肉產值，豬肉上下游產業2000億產值得以維持。非洲豬瘟自2018年爆發，亞洲原有16國淪陷，今年新增通報2國，其中泰國早已被我國列為高危險國家，也因此我國和日本是亞洲少數的非疫區。
陳吉仲說，受疫情影響，旅客入境大幅減少，非洲豬瘟最大風險就是郵包，中秋是含豬肉郵包輸入高峰期，今天視察台中郵局邊境郵包查驗，就是希望確認每個環節都執行到位；從郵包內緝獲違規豬肉製品以中國、泰國件數占大宗，達53.6%，其中又中國查到的件數非洲豬瘟病毒陽性比達28%，非常可怕。
陳吉仲指出，非洲豬瘟除阻絕於境外，境內廚餘措施也會查緝到位。他也呼籲養豬戶、畜牧場配合，農委會去年10月起，公告禁止199頭以下養豬場搬運廚餘、動物性廢渣及畜禽下腳料餵飼豬隻，違規者可依「飼料管理法」、「動物傳染病防治條例」重罰，第一次至少8萬元，第二次40萬元。
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