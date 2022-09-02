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彰化長青卡納國道客運 國光客運：單月1800長者遊台北

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
彰化縣長青幸福卡每月有1000元額度可搭公車、客運，國光客運統計，新制上路的第1個月有約1800人次持長青幸福卡到台北旅遊。圖／國光客運提供
彰化縣長青幸福卡每月有1000元額度可搭公車、客運，國光客運統計，新制上路的第1個月有約1800人次持長青幸福卡到台北旅遊。圖／國光客運提供

彰化縣長青幸福卡每個月有1000元額度供長者搭乘大眾交通工具，並在8月1日起納入國道客運長途路線，鼓勵長者出門走走，其中也包括國光客運「1828彰化-台北」、「1829員林-台北」、「1830北斗-台北」三條路線。

據國光客運統計，新制上路的第1個月有約1800人次持長青幸福卡搭乘，平均每天載送60人次阿公阿嬤往返台北彰化，之後應該會有更多持卡長輩使用這項福利。

彰化縣長青幸福卡以65歲以上長者、身障人士以及55歲以上原住民為申請對象，原本限定搭乘當地一般公路客運，不少人反映每月1000元點數根本用不完，一直希望擴大納入長途國道客運，擴張跨縣市移動版圖，落實鼓勵老人家多多出門走走美意。

新制上路後，以行駛里程最遠國光客運1830北斗-台北路線為例，敬老半票單趟210元，來回420元，可以全額抵扣，阿公阿嬤北上探親旅遊完全不用自己花錢，1000點數每月來回台北兩三趟都不成問題，吸引不少銀髮退休族利用國旅熱潮北上觀光。

國光客運統計，六都與各縣市都有敬老愛心卡補助，但金額不一，優惠範圍也有所差異。台北新北每月各儲值480點，桃園市800點，台南市與高雄市敬老愛心卡，沒有固定額度，不限次數免費搭乘市區公車或捷運半價，台中市與彰化縣則是全台最高金額1000元。其中，台中市、彰化縣與南投縣三地全額抵扣行經當地國道客運路線，是全台最好康的社福卡。

國道客運 國光客運

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