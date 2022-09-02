平均每天增47人罹患大腸癌 國健署授4招遠離疾病

大腸癌是國人常見癌症，大腸癌長達10多年位居癌症發生人數第一位，根據108年癌症登記資料顯示，大腸癌發生人數為1萬7302人，平均每天有47人罹患大腸癌，而國人平均每13人就有1人，終其一生可能罹患大腸癌。國健署提醒民眾掌握「二多二少」美食技巧，遠離大腸癌。

有鑑於大腸癌好發年齡為50歲以上的族群，國健署針對年滿50歲至未滿75歲的民眾，補助每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查。科學實證研究顯示，定期接受篩檢，可有效降低35％大腸癌死亡率，及減少29%晚期大腸癌發生率。

大腸癌早期並未有明顯症狀，糞便潛血檢查目的就在民眾尚未出現臨床病兆前，找出可能腸道病變或罹患大腸癌之高風險族群，以及早治療。本土研究指出，糞便潛血檢查結果呈現異常者，平均每2人有1人有息肉、每20人有1人罹患大腸癌，且相較於一般族群罹患大腸癌風險高20至30倍。

國健署呼籲，符合篩檢資格的民眾要定期接受篩檢，如篩檢結果為異常者，也務必配合進一步做大腸鏡檢查，才能及早揪出潛藏在大腸的息肉及癌症，並及時阻斷癌前病變及癌症的進展。

根據實證資料顯示，篩檢結果若為異常而未及時接受大腸鏡檢查，死亡風險將增加6成4，若超過一年以上才接受大腸鏡檢查，罹患大腸癌風險更達2.8倍。民眾除了定期篩檢，若結果為異常，建議於6個月內接受大腸鏡檢查，以確定大腸腸道內的狀況，早期診療的5年存活率可達9成以上，若到了第4期，5年存活率則不到2成，及時確診才能把握治療黃金期。

國健署建議，掌握「二多二少」美食技巧遠離大腸癌：