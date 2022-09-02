平均每天增47人罹患大腸癌 國健署授4招遠離疾病
大腸癌是國人常見癌症，大腸癌長達10多年位居癌症發生人數第一位，根據108年癌症登記資料顯示，大腸癌發生人數為1萬7302人，平均每天有47人罹患大腸癌，而國人平均每13人就有1人，終其一生可能罹患大腸癌。國健署提醒民眾掌握「二多二少」美食技巧，遠離大腸癌。
有鑑於大腸癌好發年齡為50歲以上的族群，國健署針對年滿50歲至未滿75歲的民眾，補助每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查。科學實證研究顯示，定期接受篩檢，可有效降低35％大腸癌死亡率，及減少29%晚期大腸癌發生率。
大腸癌早期並未有明顯症狀，糞便潛血檢查目的就在民眾尚未出現臨床病兆前，找出可能腸道病變或罹患大腸癌之高風險族群，以及早治療。本土研究指出，糞便潛血檢查結果呈現異常者，平均每2人有1人有息肉、每20人有1人罹患大腸癌，且相較於一般族群罹患大腸癌風險高20至30倍。
國健署呼籲，符合篩檢資格的民眾要定期接受篩檢，如篩檢結果為異常者，也務必配合進一步做大腸鏡檢查，才能及早揪出潛藏在大腸的息肉及癌症，並及時阻斷癌前病變及癌症的進展。
根據實證資料顯示，篩檢結果若為異常而未及時接受大腸鏡檢查，死亡風險將增加6成4，若超過一年以上才接受大腸鏡檢查，罹患大腸癌風險更達2.8倍。民眾除了定期篩檢，若結果為異常，建議於6個月內接受大腸鏡檢查，以確定大腸腸道內的狀況，早期診療的5年存活率可達9成以上，若到了第4期，5年存活率則不到2成，及時確診才能把握治療黃金期。
國健署建議，掌握「二多二少」美食技巧遠離大腸癌：
一、「多蔬果」：挑選當季新鮮、顏色豐富且富含纖維的蔬菜，如：花椰菜、杏鮑菇、洋蔥、甜椒等，可以促進腸胃蠕動與增加飽食感。
二、「多運動」：世界衛生組織（WHO）指出，21%–25%的大腸癌可歸因於身體活動不足，建議中秋連假期間，茶餘飯後散步兼賞月，不僅能運動消耗熱量及促進體內的新陳代謝速率，還能降低罹患大腸癌的風險。
三、「少紅肉」：國際癌症總署指出：每天攝取超過50克（約1.33兩）的加工肉品或100克（約2.66兩）的紅肉（豬、羊、牛）會增加17% 罹患大腸癌的風險。
四、「少燒烤」：根據美國國家癌症研究指出，在高溫下燒烤的肉片或產生的肉汁，滴到火裡產生火焰及煙霧時，會形成致癌物質–多環芳烴（Polycyclic aromatic hydrocarbons，PAHs），隨之附著於食物的表面。因此，為了身體的健康，應盡量減少燒烤食物的攝取。倘若偶爾想滿足口腹之慾，需要掌握4項原則，包含「少醬料、少奶油、去肉皮及去焦黑」等技巧，美食與健康都可以兼顧。
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