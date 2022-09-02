韋伯望遠鏡影像 可參閱台北天文館網站

宇宙無奇不有，而且遠超出人們最深邃的想像。

台北天文館表示，詹姆斯．韋伯太空望遠鏡自7月開始科學運作以來，傳回的影像彷彿讓我們戴上了神奇眼鏡，看見宇宙神奇的另一面。

這個看起來被輻射狀同心圓包圍的奇異星體，其實是位於5,600光年外天鵝座的特異恆星WR 140，直線形的光芒是韋伯望遠鏡特有的繞射芒，並不屬於星體，但蛛網般的同心環，則是當WR 140和另一顆高溫恆星互繞到最接近時，恆星風相互作用所產生的塵埃殼，在視線方向上看起來就像一道環。由於兩星每7.6年互繞一圈，所以每7.6年就會產生一道環。如同樹木的年輪，從影像中大約可見20道環，表示可以追溯到約160年前產生的塵埃環，而最內圈的環估計是在2016年產生的。

想看到更多最新的韋伯望遠鏡美麗影像，可參閱台北天文館網站「天文新知」，在YouTube「臺北天文館」頻道還有關於韋伯望遠鏡的專題演講，讓您在家也能輕鬆認識宇宙