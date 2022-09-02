快訊

軒嵐諾怠速移動恐「增胖」 氣象局估午夜前後發陸警

軒嵐諾逼近！颱風假要來了嗎？停班停課查詢看這裡

韋伯望遠鏡影像 可參閱台北天文館網站

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
詹姆斯．韋伯太空望遠鏡自7月開始科學運作以來，傳回的影像彷彿讓我們戴上了神奇眼鏡，看見宇宙神奇的另一面。台北天文館提供
詹姆斯．韋伯太空望遠鏡自7月開始科學運作以來，傳回的影像彷彿讓我們戴上了神奇眼鏡，看見宇宙神奇的另一面。台北天文館提供

宇宙無奇不有，而且遠超出人們最深邃的想像。

台北天文館表示，詹姆斯．韋伯太空望遠鏡自7月開始科學運作以來，傳回的影像彷彿讓我們戴上了神奇眼鏡，看見宇宙神奇的另一面。

這個看起來被輻射狀同心圓包圍的奇異星體，其實是位於5,600光年外天鵝座的特異恆星WR 140，直線形的光芒是韋伯望遠鏡特有的繞射芒，並不屬於星體，但蛛網般的同心環，則是當WR 140和另一顆高溫恆星互繞到最接近時，恆星風相互作用所產生的塵埃殼，在視線方向上看起來就像一道環。由於兩星每7.6年互繞一圈，所以每7.6年就會產生一道環。如同樹木的年輪，從影像中大約可見20道環，表示可以追溯到約160年前產生的塵埃環，而最內圈的環估計是在2016年產生的。

想看到更多最新的韋伯望遠鏡美麗影像，可參閱台北天文館網站「天文新知」，在YouTube「臺北天文館」頻道還有關於韋伯望遠鏡的專題演講，讓您在家也能輕鬆認識宇宙

天文館 太空 天鵝

延伸閱讀

385光年遠！韋伯太空望遠鏡拍下首張系外行星直接影像

北京服貿會 2441家企業線下參展

NASA公布幻影星系影像 繽紛螺旋臂繞亮藍色核心打轉

真有「水世界」？科學家在地球100光年外發現海洋行星

相關新聞

彰化長青卡納國道客運 國光客運：單月1800長者遊台北

彰化縣長青幸福卡每個月有1000元額度供長者搭乘大眾交通工具，並在8月1日起納入國道客運長途路線，鼓勵長者出門走走，其中...

平均每天增47人罹患大腸癌 國健署授4招遠離疾病

大腸癌是國人常見癌症，大腸癌長達10多年位居癌症發生人數第一位，根據108年癌症登記資料顯示，大腸癌發生人數為1萬730...

韋伯望遠鏡影像 可參閱台北天文館網站

宇宙無奇不有，而且遠超出人們最深邃的想像。

油價再降！估下周汽、柴油每公升調降0.1元

由於美國Fed主席鷹派言論帶動美元走強、中國大陸新冠肺炎疫情反覆，使得國際原油價格下跌，加上中油持續啟動油價平穩雙機制，...

油價平穩機制續運作 汽柴油下週估降1角

因美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）鷹派發言帶動美元走強，以及中國疫情反覆等因素，國際油...

台美漁業雙邊諮商會談 打擊非法捕魚成雙方重點

「2022年度台美漁業雙邊諮商會談」在美國時間9月1日在美國華盛頓特區召開，這是依據已簽訂滿20年的台美漁業及養殖合作備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。