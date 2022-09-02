台美漁業雙邊諮商會談 打擊非法捕魚成雙方重點

「2022年度台美漁業雙邊諮商會談」在美國時間9月1日在美國華盛頓特區召開，這是依據已簽訂滿20年的台美漁業及養殖合作備忘錄（MOU），台美雙方就國際漁業管理議題合作進行交流，這也是新冠肺炎疫情爆發將近三年以來，雙方首次召開實體會議。

國境鬆綁，近期，農委會官員頻頻赴美，日前農委會副主委陳駿季率團赴美參加「2022台美農業科學合作會議」，重啟中斷多年的漁業及林業合作。

這次「2022年度台美漁業雙邊諮商會談」由農委會漁業署長張志勝與外交部、駐美國台北經濟文化代表處組長林麗芳與美國國務院副助卿、商務部國家海洋暨大氣總署副助理部長、美國在台協會處長等單位，就國際漁業管理議題合作進行交流。

漁業署表示，依據簽訂的合作備忘錄，美方承諾持續協助我衡平參與相關國際漁業組織，我方承諾遵守國際間養護管理措施，落實船隊管理；2022年度會議雙方分別介紹近期漁業政策發展，就打擊非法、未報告、不受規範（Illegal, unreported and unregulated, IUU）捕魚行為、公海登檢、公海轉載、漁業勞動、氣候變遷等跨區域議題交換意見。

同時，觸及雙方在共同參與的中西太平洋漁業會員會（WCPFC）等區域性漁業管理組織合作等議題，檢視台美MOU與工作計畫執行情形，並表達將儘速展開工作計畫修訂續簽之前置作業。