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支持醫護感謝奉獻 誠美材捐贈衛福部胸腔病院防疫噴霧

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
支持醫護感謝奉獻，誠美材捐贈衛福部胸腔病院防疫噴霧。圖／院方提供
支持醫護感謝奉獻，誠美材捐贈衛福部胸腔病院防疫噴霧。圖／院方提供

誠美材料科技公司有感醫護人員辛勞，今天帶來物資慰問並捐贈防疫噴霧給衛福部胸腔病院，希望以行動支持抗疫力量，回饋社會。

胸腔病院表示，疫情發生之後，誠美材料科技董事長何昭陽便決定投入基礎防疫物資公益活動，除去年捐贈胸腔病院防疫包，也再度來到胸腔病院，感謝醫護人員在防疫期間的辛勞與堅守崗位，並捐贈120瓶防疫噴霧給醫院醫護人員，希望讓醫護人員在執行醫療救護工作時使用，防止病毒入侵體內，減少感染風險。

胸腔病院院長黃紹宗表示，感謝誠美材捐贈防疫噴霧，提供了前線的醫護同仁安心實用的防疫資源。近日染疫數維持3萬多例，再次提醒民眾應儘速完成疫苗接種，外出全程戴口罩，碰觸物品前後要確實洗手消毒，更重要的是，大家遵守防疫規定齊心投入，共同嚴守社區防線。

支持醫護感謝奉獻，誠美材捐贈衛福部胸腔病院防疫噴霧。圖／院方提供
支持醫護感謝奉獻，誠美材捐贈衛福部胸腔病院防疫噴霧。圖／院方提供

醫護人員 疫情 口罩

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