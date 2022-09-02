支持醫護感謝奉獻 誠美材捐贈衛福部胸腔病院防疫噴霧

減肥關鍵仍在節制，即使有勇氣採氣球療法等侵入式手段，若無法持續抗拒食物的誘惑，什麼減肥方式都會前功盡棄，而控制力不夠，可能該懷疑是大腦訊號出問題。一群外科醫生在暴食症肥胖患者大腦植入一種設備，會檢測患者何時產生對暴飲暴食的渴望，然後立即發送小訊號阻斷渴望，讓患者不僅成功抑制食慾，體重也大幅減輕。

2022-09-02 10:35