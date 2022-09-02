支持醫護感謝奉獻 誠美材捐贈衛福部胸腔病院防疫噴霧
誠美材料科技公司有感醫護人員辛勞，今天帶來物資慰問並捐贈防疫噴霧給衛福部胸腔病院，希望以行動支持抗疫力量，回饋社會。
胸腔病院表示，疫情發生之後，誠美材料科技董事長何昭陽便決定投入基礎防疫物資公益活動，除去年捐贈胸腔病院防疫包，也再度來到胸腔病院，感謝醫護人員在防疫期間的辛勞與堅守崗位，並捐贈120瓶防疫噴霧給醫院醫護人員，希望讓醫護人員在執行醫療救護工作時使用，防止病毒入侵體內，減少感染風險。
胸腔病院院長黃紹宗表示，感謝誠美材捐贈防疫噴霧，提供了前線的醫護同仁安心實用的防疫資源。近日染疫數維持3萬多例，再次提醒民眾應儘速完成疫苗接種，外出全程戴口罩，碰觸物品前後要確實洗手消毒，更重要的是，大家遵守防疫規定齊心投入，共同嚴守社區防線。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言