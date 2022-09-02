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女主管為這事開會喊「卡」！中醫助甩夢魘

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師黃瀞瑩（左）透過問診，了解女子頻尿的情況（圖非當事人）。圖／亞大醫院提供
醫師黃瀞瑩（左）透過問診，了解女子頻尿的情況（圖非當事人）。圖／亞大醫院提供

40多歲蔡姓女主管因疫情，搭車不敢脫口罩飲水，工作時又忙到沒時間喝水、如廁，導致頻尿、尿急，且排尿前後一陣酸痛，經常開會一半就尿意告急，會議被迫中斷好尷尬，出門一趟到處找廁所，經求助中醫後，透過中藥調理體質、修復組織及減緩情緒波動，總算擺脫夢魘。

亞洲大學附屬醫院中醫科醫師黃瀞瑩說，患者以往就曾因憋尿、水喝太少造成泌尿道發炎，之後不得不耐心服藥、養成良好小便習慣，甚至手機設定提醒喝水，沒想到最近因工作需求要長途通勤，在車上因疫情不敢脫口罩飲水，也沒有去上廁所，出現頻尿，且排尿前後會有一陣酸痛感持續三個月，研判是間質性膀胱炎惹的禍。

黃瀞瑩指出，9成的間質性膀胱炎患者是女性，常見症狀有頻尿、尿急，同時伴隨下腹部疼痛、腫脹、酸脹感，尤其脹尿時感覺更明顯，排尿後雖緩解，但部分患者仍然感覺疼痛不適，加上膀胱較為敏感，夜裡經常感覺到尿意，造成更嚴重的睡眠障礙。

黃瀞瑩強調，情緒壓力、常熬夜或者飲食口味太重，都是間質性膀胱炎常見加重因子，可透過中藥體質調理獲得穩定改善，需至少一至兩個月配合治療才能使病況穩定。

透過「理氣化濕法」通利水道，使小便能恢復順暢，「清熱涼血法」能穩定血液循環，改善小便灼熱、疼痛，並能安定心神，最後則以「滋陰益氣法」加上活血化瘀藥，修復尿路周圍受傷的組織，降低復發機會。

黃瀞瑩提醒，「調肝、清心」對患者非常重要，透過中藥調理讓患者放鬆心情、減緩情緒波動，進而減少情緒壓力對間質性膀胱炎的誘發，都能有助於改善病情。

患者 黃瀞瑩 中藥

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